Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 19 октября 2020: скончался бывший глава Белореченского района

Спасти Ивана Имгрунта не удалось

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 19 октября 2020 года. Число заболевших снова выросло на 106 человек. Умерших от инфекции в регионе уже 348 человек. Средний возраст умерших - 55-60 лет.

В регионе людей именно этой возрастной категории вновь настоятельно просят поберечься. Как правило, абсолютно здоровых в эти годы почти не бывает. А зараза, от которой пока не могут избавиться по всему миру, почти не оставляет шансов гипертоникам, диабетикам и прочим "хроникам".

К сожалению, скорбное известие о кончине после коронавируса пришло из соседнего Крыма. Там на 60-ом году жизни умер бывший глава Белореченского района и действующий мэр Ялты Иван Имгрухт.

Он попал в больницу, как все, с пневмонией. Но возрастное заболевание крови вкупе с инфекцией лишило шансов на выздоровление высокопоставленного жителя курорта.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным и близким покойного, и назвал это большой потерей для обоих регионов.

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