«Это саботаж!»: одна из сотрудниц детсада в Краснодаре, где разом уволились 12 человек, рассказала, что случилось

В детсаду разразился скандал. Фото: официальная страница дошкольного учреждения

В детском саду № 26 Краснодара непривычно тихо. Нет, дети по-прежнему поют здесь песенки по утрам и едят манную кашу, стуча ложками. Но очень дисциплинированно. Они ощущают повисшее напряжение в воздухе. Тут взрослые "передрались" за место под солнцем.

- Все пишут-пишут, что у нас сразу 12 человек уволились. Но никто не говорит, что из них пять - воспитатели, остальные - персонал, - рассказывает "КП" - Кубань" сотрудница детского сада, назовем ее Ольга. - А из этих пяти одна уже забрала заявление, трое - подруги заведующей, а четвертая - ее дочь.

Действительно, о недетских страстях в детском саду стало известно после обращения родителей в соцсетях. Они встали на сторону уволенной заведующей Натальи Кочубей и еще 11 сотрудников, ушедших вслед за ней.

- Такой педагогический коллектив замечательный, материальную базу она улучшила, - писали они, аргументируя весомыми терминами. - Верните их назад! Не исключено, что кто-то просто желал занять место Натальи Анатольевны.

Но мэрия Краснодара осталась неумолима.

- Были обращения по поводу действий заведующей и нам пришлось провести служебную проверку. По факту выяснилось, что она трудоустраивала на работу своих друзей и родню, а также нарушала финансовую дисциплину. Все материалы проверки уже направлены в прокуратуру для принятия компетентного решения, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Краснодара.

К слову, не все, кто решил поддержать уволенную заведующую, подав заявление об уходе, входили в число ее родственников, но это, как и дружба на работе, законом точно не запрещено.

- Ну если она такая плохая, почему люди-то за ней ушли? Родители встали стеной? - интересуемся у оставшейся работать сотрудницы.

Ольга сделала паузу.

- Саботировать решили. Просто искаженная у них информация. Но мне известно, что Наталья Анатольевна подписи подделывала под нашими выплатами. В частности, лично мою, - говорит она.

В городской администрации, на удивление быстро приславшей проверку в детсад после первого же сигнала, на потери педагогического состава не сетуют.

- Детсад работает в штатном режиме. А ушедшие еще могут вернуться назад за исключением руководства и ее зама, - пояснили они.

Между тем, прокуратура Центрального округа уже начала собственную проверку по факту финансовых нарушений.

- Материалы к нам поступили, да, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе надзорного ведомства.