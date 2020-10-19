Непогода в Сочи 19 октября 2020: на курорт обрушились дождь и ветер

О подтоплениях на курорте не сообщается. Фото: instagram.com/sofya83

На минувших выходных в Сочи стояла по-настоящему летняя погода. Яркое солнце и теплая морская вода - это при том, что середина осени. Но 19 октября, как и предупреждали синоптики, в город пришел циклон, который испортил настроение туристам.

С самого утра небо над курортом заволокли черные тучи - в Сочи резко потемнело. А затем обрушился дождь. Сначала ливень пошел в Лазаревском, а затем постепенно добрался и до Адлера.

Пару часов назад поднялся сильный ветер. То и дело слышны раскаты грома.

- Чтобы Сочи оставался таким же зеленым и прекрасным, необходим регулярный дождь. Три сухих месяца - это очень плохо для флоры и фауны. Так что, любители солнца, потерпите, - пишут жители курорта, которую непогоду встретили с радостью.

О подтоплениях в городе пока не сообщается - все-таки осадки не такие сильные. Но все же спасатели рекомендуют предпринять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от отдыха у воды и уж тем более повременить с морскими прогулками.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сочи ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. Жителей и гостей просят не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

ВАЖНО!

При возникновении происшествий нужно звонить по номеру 112.

КСТАТИ

Тем временем на Красной Поляне погода хоть и пасмурная, но дождя пока нет. На высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря довольно прохладно - 10 градусов. Однако ветра почти нет, так что все подъемники работают в штатном режиме.