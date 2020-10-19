В Краснодаре Дом Лихацкого превратят в музей

Фото: krd.ru

За судьбой памятника архитектуры, фасад которого скрыт за стеклянной высоткой отеля «Мариотт», следят сотни горожан. В ближайшие годы памятник архитектуры начала 20 века ждет реконструкция. Техническое состояние здания признано неудовлетворительным. Судя по его нынешнему состоянию, на это уйдет немало времени и средств.

Как стало известно, Дом Лихацкого превратят в музей.

- Сейчас мы реализуем проект по сохранению Дома купца Лихацкого и созданию исторического уголка старого Екатеринодар, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов. - Нельзя делать Дом купца Лихацкого, а через несколько лет закончить обсуждения по внутреннему кварталу. Будем заходить в работы в едином проектном решении.

По мнению специалистов, необходимо максимально воссоздать историческую среду.

- Для этого в проект собираются интегрировать сохранившиеся на территории города брусчатка, бордюры, ковань, водопроводные колонки, - сказали в администрации кубанской столицы.

Главный архитектор города Наталья Машталир отметила, что этот квартал - достаточно сложный, здесь очень много и объектов культурного наследия, и ценных градоформирующих объектов.

- Вместе с архитекторами мы подготовили примерную схему размещения для каждого здания. В Доме купца Лихацкого - городской музей, - говорит Наталья Машталир. - В домах № 89 и № 91 - выставочные пространства. В доме № 93 предлагаем разместить кофейню или лекторий. В доме № 95 - книжный, сувенирный магазин и галерею. И в доме № 97 - это Дом сестер милосердия - дополнительное образование.

СПРАВКА «КП»

Дом купца Лихацкого — это яркий представитель застройки конца XIX-начала XX века. Сам дом датируется, согласно архивам, 1890—1910 гг. Это двухэтажное строение с подвалом, которое обладает яркими элементами фасада — он сделан из традиционного на тот момент сочетания кирпича и деревянных элементов. Имеет деревянную веранду с резными элементами. Что касается объекта в целом, он олицетворяет классическую эклектику — застройка в таком стиле преобладала в Краснодаре в начале XX века.

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