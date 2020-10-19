Последствия ливня в Сочи 19 октября 2020: дождь затопил десятки улиц

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Дождь в Сочи, который идет с самого утра, не предвещал беды. Жители курорта радостно снимали на видео ливень. В городе, кажется, уже и забыли, что такое бывает - засуха была долгой.

К обеду осадки временно прекратились - как оказалось, это было затишье перед бурей.

Город накрыл мощный ливень с грозой. В какой-то момент на улицах образовались лужи, а через время дороги превратились в реки. Из-за непогоды подтоплены сразу несколько улиц в Сочи и Адлере.

- На центральной пешеходной улице Навагинской текут реки после того, как обильный залповый ливень обрушился на курорт, - рассказывают очевидцы.

На другой улице в Сочи мощный водный поток снес дорожные барьеры.

На курорте в ближайшие часы может усилиться ветер. По прогнозам синоптиков, порывы могут достигать 20-22 метров в секунду.

- До утра 20 октября на территории Сочи местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градо, - сообщают в администрации курорта. - Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. На реках ожидаются резкие подъемы уровня воды.

20 октября на участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

С непогодой шутить не стоит, поэтому спасатели рекомендуют предпринять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от отдыха у воды и уж тем более повременить с морскими прогулками. Кроме того, жителей и гостей Сочи просят не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.