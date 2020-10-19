Спилить нельзя оставить: в Краснодаре заменят голубые ели у здания городской администрации

Ели у здания администрации заменят на новые деревья Фото: krd.ru

В центре Краснодара в скором времени будут менять деревья. Речь идет об 11 голубых елях, которые растут у здания мэрии на Главной городской площади. Еще недавно их было больше.

- Изначально деревьев было 12, но одно из них погибло. Был выдан порубочный билет, ель росла под медиаэкраном, но заболело, высохло и сбросило хвою, - рассказал заместитель директора МКУ «Центр озеленения и экологии» Евгений Вечерка.

Радующие глаз прохожих хвойные деревья высадили не так давно – примерно 15 лет назад. До них у стен администрации Краснодара и муниципального концертного зала росли большие ели, которые заменили из-за почтенного возраста. Однако новые растения оказались куда менее долговечными.

ДИАГНОЗ УСТАНОВЛЕН

После гибели одного из 12 деревьев, было решено изучить состояние остальных растений. К обследованию елей пригласили специалистов Центра защиты леса Краснодарского края. Итоги проверки оказались неутешительными.

- Выявлены опасные фитопатогенные организмы и насекомые вредители, которые представляют угрозу не только этим деревьям, но и всему городу, - говорит начальник информационно-аналитического отдела Центра защиты леса Краснодарского края Александр Бондаренко.

По его словам, это системная проблема и обстановка с вредителями в городе и крае остается непростой. Больше остальных достается хвойным растениям.

Согласно заключению специалистов, состояние насаждений ели в самом сердце Краснодара оценивается неудовлетворительным. Часть деревьев уже начали усыхать и в скором времени будут представлять собой печальное зрелище. А ведь их главная функция как раз эстетическая – радовать глаз и дополнять один из открыточных городских видов.

Издалека еще может показаться, что ели не так уж плохи, но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что ситуация непростая.

Хвойные тяжело больны и опасны Фото: Артём ГНАТЕНКО

- Эти деревья можно обрезать, они будут выглядеть вполне нормально для естественной среды, но давайте не забывать об их основной функции в данном месте. На время лечения и «реанимации» они будут выглядеть неэстетично, - говорит советник главы Краснодара по водно-зеленой инфраструктуре и член Экспертного совета по формированию комфортной среды при Минстрое РФ Александр Водяник.

Он пояснил, что в России практически нет специалистов по уходу за хвойными деревьями, а это совсем непростая наука.

ЗАМЕДЛЕННАЯ УГРОЗА

В Центре защиты леса беспокоятся не столько за внешний вид Главной городской площади и здания администрации, сколько о других деревьях, которым могут угрожать голубые ели.

- Анализ показал поражение опасными фитопатогенными грибами, ложнощитовкой еловой, короедами, паутинными клещами. Обследованные ели являются резерватом вредителей и болезней и угрожают другим хвойным городским насаждениям, - констатирует Александр Бондаренко. – Да, некоторые деревья могут простоять еще год или даже больше, но их усыхание неизбежно.

Какие могут быть выходы из сложившейся ситуации? Вариантов не так много. Первый – скорейшая обработка и лечение зараженных деревьев. Однако он отметается сразу из-за того, что препараты токсичны и запрещены к применению в городе. Пересадка больных елей также невозможна из-за угрозы заражения других растений. Третий вариант – спил и утилизация больных деревьев и высадка новых. Именно его и рекомендовали использовать специалисты Центра защиты леса.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Новые ели уже практически готовы к высадке у стен администрации Краснодара. Перед этим старые деревья уберут и обработают почву от вредителей. Однако представители общественности на встрече около елей на Красной, 122 предложили городскому Центру озеленения новые решения.

- Ель у здания администрации – это штамп, подобные посадки есть в каждом городе. И нам нужно от него уходить в 2020 году. Мое предложение – придать «сочинский» стиль, высадить другие деревья. Вариантов может быть много, - считает Александр Водяник.

Одним из них может стать высадка платанов. А новые 12 голубых елей предложили высадить в городских парках.

- Платаны - чем не реальный символ Краснодара? Это позволит избавить от очередных замен деревьев и трат связанных с этим. Во-вторых, подчеркнет особенность нашего города и центральной площади. В-третьих, будет больше тени, - убежден общественный деятель Мирослав Валькович.

Представители Центра озеленения и экологии Краснодара пообещали рассмотреть предложения, но самое главное, что Главная городская площадь не останется без новых здоровых деревьев.