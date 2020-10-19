Сомнительный тест на COVID-19 и ангина: «Краснодар» остался без тренера и лидера перед матчем Лиги Чемпионов с «Ренном»

Реми Кабелла остался в Краснодаре Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» столкнулся с серьезными проблемами перед первым в истории матчем группового этапа Лиги Чемпионов. Во вторник «быки» сыграют на выезде против «Ренна». Матч начнется 20 октября в 22:00 по московскому времени.

Во Францию команда отправилась без тренера Мурада Мусаева и лидера – полузащитника Реми Кабелла. В Краснодаре остался и новичок коллектива Евгений Марков.

- Тесты на COVID-19, проведенные среди футболистов «Краснодара» в рамках тестирования УЕФА для участия в матче ЛЧ, дали сомнительные результаты у Евгения Маркова и Реми Кабеллы. Оба футболиста чувствуют себя хорошо. В настоящее время они изолированы от команды, - сообщают в ФК «Краснодар».

Тесты Мурада Мусаева дали отрицательный результат, однако у него диагностирована ангина, из-за которой он пропустит дебютный матч своей команды в групповом этапе самого престижного турнира Старого Света.