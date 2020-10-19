В Новороссийске после спортивного праздника зафиксирован резкий рост числа заболевших коронавирусом

Фото: администрации Новороссийска.

Всероссийский день ходьбы Новороссийск отметил еще 3 октября. Целыми семьями и дружными компаниями люди направились к Мысу Любви – одному из самых узнаваемых мест. Отсюда брала старт колонна участников. Причем то, что собираться большими компаниями нельзя, как-то никто не вспомнил. В итоге каждому зарегистрированному вручали на память футболку с символикой Всероссийского дня ходьбы. В общей сложности таких выдали в тот день более шести тысяч.

Однако спустя две недели после массового спортивного праздника стало известно о резком росте числа заболевших коронавирусом. Так, 17 октября оперштаб Кубани сообщил о том, что сразу у 9 новороссийцев диагностирован COVID-19. Хотя обычно в коронавирусной сводке город-герой не фигурирует.

Такой «скачок» смутил новороссийцев. Жители города провели параллель и сделали вывод, что заболевшие могли подхватить инфекцию во время Дня ходьбы. После массового мероприятия прошло как раз две недели – за это время, считали горожане, и проявились симптомы коронавируса.

Но больше людей интересовало другое.

- Если эти зараженные были на спортивном празднике, то тысячи человек являются контактными? – стали переживать новороссийцы.

«Комсомолка» дозвонилась до Роспотребнадзора, чтобы выяснить, так ли все страшно на самом деле.

- Было проведено тщательное эпидрасследование, которое показало, что заболеваемость в Новороссийске не связана с мероприятием, проходившим на улице, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова. – Когда специалисты определяли, от кого человек мог заразиться, устанавливали контактные лица, то выяснилось, что заболевшие не общались ни с кем из участников спортивного мероприятия. День ходьбы и рост числа зараженных в городе никак не связан, поэтому жители могут не переживать.