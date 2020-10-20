«Настоящий бэби-бум»: В сочинском Дендрарии вылупились 50 птенцов

Фото: npsochi.ru

В этом сезоне в сочинском национальном парке произошел настоящий бэби-бум. Только за последние две недели вылупились 50 пернатых малышей.

- Мы очень рады каждому писку крох. Следим за всеми. Недавно, например, появились на свет птенчики перепела. Они еще греются под крыльями родителей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе нацпарка.

Фото: npsochi.ru

Главной неожиданностью для работников Дендрария стало пополнение в семье уникальных ожереловых попугаев. Эта пара несколько лет безуспешно пыталась высидеть яйца. А несколько дней назад у них вылупились двое птенчиков.

- Самка, живущая в Саду птиц, - искусственно-выведенный гибрид. Из-за этого у пары долгое время не получалось сохранить яйца. Сейчас мы слышим птенцов через стенки домика, видим, как они по очереди ухаживают за ними. Это большое событие для нас всех, - отметил зоолог Сочинского национального парка Михаил Якименко.

Фото: npsochi.ru

Также в Саду произошло пополнение малышей зебровой и японской амадины. Они уже окрепли, покинули гнёзда и сбились в отдельные стайки. Но птенцы настолько прыткие и уже достигли размеров крупной особи, что подсчитать количество новорожденных специалисты пока не смогли.

- В этом сезоне вывелись еще и горлицы. Сейчас они уже подросшие, летают по павильону. Их также сложно пересчитать. А сфотографировать – будет удачей, - рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка.

Фото: npsochi.ru

Работники Дендрария продолжают каждый день слышать новые писки из гнезд. Ближе к концу месяца всех птиц Сада собираются перемещать в зимнее укрытие. Во время переезда специалисты смогут подсчитать окончательное количество особей. Но есть вероятность, что некоторых птенцов придётся перевозить прямо в гнёздах – родители могут не дать подсмотреть за птенцами.