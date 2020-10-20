«Вложила все накопления»: Певица Монеточка купила дом в Сочи за 18 млн рублей

Лиза Монеточка назвала Красную Поляну своим местом силы Фото: скриншот YouTube-канала Вдудь

Популярная певица Монеточка, она же Елизавета Гардымова, рассказала о приобретении дома в горах Красной Поляны. Покупка обошлась 22-летней артистке в 18 миллионов рублей.

- Я купила здесь дом в Новый год, полгода назад. Я часто сюда приезжала с синтезатором, что-то писать. На одну-две недели, чтобы побыть в одиночестве, потому что это дня меня место силы, уединенности. Местами здесь плохо работает Интернет, и мне это тоже очень нравится. И я подумала, если мне здесь так нравится, почему бы мне не вложить все свои накопления, - рассказала Лиза в интервью на канале Вдудь.

Монеточка заметила, что ее дом был совсем небольшой в сравнении с соседями, а после покупки она с отцом затеяла большой ремонт.

- У соседей роскошные дома из бруса, все так красиво, а мой стоял один такой маленький дурачок смешной. Поэтому было не очень дорого, мы с папой сразу начали его ремонтировать, меняли крышу, облицовку, сносили стены, и получилось очень даже мило и уютно, - говорит певица.

Она призналась, что проводит в Сочи все больше времени, а в Москве ее одолевает депрессия.

- Для глаза и для мозга очень полезно смотреть в далекую точку, которая находится далеко от наблюдателя. В городе это невозможно, а здесь – легко. Когда я возвращаюсь в Москву, то впадаю в депрессию, сразу становится грустно, давит на тебя квартирка. Сколько бы не было вокруг кафе, развлечений, ты понимаешь насколько это все тебе на самом деле ненужно, все шелуха, - замечает Елизавета.

Больше всего певице нравится в Сочи наблюдать за природой и животными, которые иногда заглядывают в ее дом.