Школьников на Кубани не выпускают на перемены, боясь заражения коронавирусом

Детей просят оставаться в классах, боясь заражения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В некоторых школах Краснодарского края ввели, похоже, собственные антикоронавирусные правила.

- Дочь вчера пришла из школы и сказала, что их перестали выпускать из класса на перемены, - рассказывает "КП" - Кубань" родитель одной из школьниц. - Мы не против, просто хотим понимать, а как в это время проветривают помещение?

Действительно, требования Роспотребнадзора предписывают впускать свежий воздух в закрытые помещения каждые 15 минут (или хотя бы 40). Замкнутые пространства с большим количеством людей в нем инфекционисты называют главным рассадником COVID-19 и не только.

Но таким образом, по словам педагогов, они пытаются минимизировать общение между классами, в которых могут находиться носители коронавируса. В Краснодаре и в соседней Адыгее из-за заразы ушли на карантин сразу несколько школ.

Однако в минобре Кубани о таком методе борьбы с распространением инфекции в школах слышат впервые. В начале учебного года речь шла об очередности выходов классов во время перемены, но не о полной изоляции их во время 5-10-минутного отдыха.

- От министерства в школы таких распоряжений не поступало, будем выяснять по конкретным школам, - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве.

К слову, это не отменяет самого внимательного отношения к здоровью детей со стороны родителей. На них лежит ответственность не только за благополучие собственного чада, но и за безопасность всего детского коллектива, в который они выпускают дитя каждый день. Эпидемиологи настоятельно просят взрослых надевать маски самим и облачать в них детей каждый раз, когда входят в людное место.