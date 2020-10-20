«Исторический момент»: Тренер «Краснодара» рассказал о подготовке к матчу с «Ренном»

Тренер ФК Краснодар Артур Оленин Фото: ФК Краснодар

Футболисты «Краснодара» прибыли во Францию, где сыграют свой первый матч на групповом этапе Лиги Чемпионов против «Ренна».

Однако дебютировать на этой стадии команде придется без лидера команды Реми Кабелла и главного тренера Мурада Мусаева. Француз получил сомнительный результат теста на COVID-19, а наставник заболел ангиной накануне встречи и остался дома. За него на предматчевой конференции выступал тренер Артур Оленин.

— Для «Краснодара» попадание в групповую стадию Лиги чемпионов — это исторический момент. Мы туда стремились и хотим проявить самые сильные качества, добиться положительного результата, - скромно заметил Оленин.

Он объяснил причины отсутствия Кабелла и Мусаева и пообещал, что команда покажет свой максимум.

- У нас был длинный перелет, но мы будем стараться сделать на футбольном поле все, чтобы добиться результата. Все футболисты «Краснодара», которые прибыли во Францию, готовы к игре. Всю рабочую часть, необходимую для того, чтобы провести матч с «Ренном», Мурад Мусаев провел, подготовил команду. Осталось только игрокам выполнить те требования, им нужно выполнить установку, - заверил Артур Оленин.

Тренер «Краснодара» отметил, что команде не привыкать выступать в режиме двух матчей в неделю, так как «горожане» имеют большой опыт выступлений в Лиге Европы.

Матч Лиги Чемпионов «Ренн» - «Краснодар» состоится 20 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.