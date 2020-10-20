Ниже только в Чечне: Краснодарский край выдал всего 25 заболевших COVID-19 за сутки

По статистике регион преодолел плато

Краснодарский край выдал новую статистику по зараженным за сутки, 20 октября. В ней значится цифра - 25 новых зараженных коронавирусом, тогда как вчера, 19 октября, оперштаб фиксировал 102 заболевших за сутки.

Ежедневно в этой таблице фиксируются самые достоверные данные центрального оперштаба

Однако в оперштабе Краснодарского края данные федеральной сводки по инфицированным коронавирусом чуть позже назвали ошибочными. И привели корректные цифры.

Так, в регионе вновь зафиксировано 105 больных COVID-19.

Самым зараженным городом края остается Краснодар. Здесь 44 новых пациентов инфекционных госпиталей. Далее идет Сочи с 13-ю заболевшими.

- В Туапсинском районе – 6. В Белореченском и Ленинградском районах по 4 новых случая. В Горячем Ключе, Староминском, Выселковском, Павловском и Крыловском районах по три заболевших. В Анапе, Новороссийске, Апшеронском, Крымском, Темрюкском районе коронавирус обнаружен у 2 жителей. По одному заразившемуся – в Геленджике, Абинском, Приморско-Ахтарском, Новопокровском, Тихорецком, Калининском, Кореновском, Усть-Лабинском, Северском муниципалитетах, - сообщили "КП" - Кубань" в оперштабе Краснодарского края.

К слову, пока в штабе сверяли свои цифры с общими по стране, жители региона предположили, что требования носить маски в людных местах и прочие запреты сделали свое дело.

Но нет. До победы над вирусом еще далеко. А советы защищать дыхательные пути от попадания вируса всеми возможными способами по-прежнему актуальны.

Берегите себя!