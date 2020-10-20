Прогноз на матч Лиги Чемпионов Ренн - Краснодар 20 октября 2020 Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Вечером вторника, 20 октября, «Краснодар» начнет свой первый в истории групповой этап Лиги Чемпионов. «Быки» смогли оправиться от травм, собраться в оптимальном составе и одолеть греческий ПАОК в раунде плей-офф. Жребий определил «горожан» в группу Е вместе с «Севильей», «Челси» и «Ренном».

Именно выездной встречей во Франции стартует «Краснодар». «Ренн» занял третье место в минувшем сезоне и, как и «Краснодар», впервые участвует в Лиге чемпионов. В текущем розыгрыше Первой лиги соперник россиян занимает третью строчку после семи туров, имея в активе 15 очков – столько же у ПСЖ, идущего вторым. В последнем туре «Ренн» поделил очки с «Дижоном» на выезде - 1:1.

Букмекеры называют «Ренн» явным фаворитом матча. Особо опасны для «быков» в составе французов Сехру Гирасси, Стивен Н'Зонзи и юное дарование Эдуардо Камавинга. 17-летнего полузащитника уже вызывали в сборную Франции, а охоту за ним начал мадридский «Реал». Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро!

«Краснодар» накануне матча понес серьезные потери. Из-за сомнительного теста на коронавирус не сыграет Реми Кабелла, который имеет большой опыт выступлений в чемпионате Франции. В «Краснодаре» остался главный тренер «горожан» Мурад Мусаев, заболевший ангиной. Вряд ли помогут команде Классон и Вандерсон, получившие повреждения, а новичок команды Алексей Ионов не заявлен для участия в еврокубках.

Таким образом, даже ничья для «Краснодара» станет серьезным успехом. Но учитывая эмоциональный фон и важность матча для обеих команд, предположим, что российский клуб сможет набрать первое очко в Лиге Чемпионов. В пользу «Краснодара» и его статистика встреч с французскими клубами.

В рамках группового этапа Лиги Европы 2014/15 черно-зеленые обменялись ничьими с «Лиллем» (обе – 1:1), а два года спустя выдали два увлекательных матча с «Ниццей», за которую тогда выступал Марио Балотелли. Дома «Краснодар» победил со счетом 5:2 (дубль на счету Ари), а во Франции уступил – 1:2.

Поэтому прогноз на матч Ренн - Краснодар 20 октября 2020: победа Ренна с разницей в 1 гол, либо же ничья в поединке.