Куда пропал из кубанских аптек уникальный препарат против вирусов

Дешевого интерферона не сыщешь днем с огнем Фото: Мария ЛЕНЦ

Интерферон — отличная штука. Раньше ампулки с бело-розовым порошочком всегда лежали в моем холодильнике. Только появляются первые симптомы банальной ОРВИ, именуемой в народе простудой, отламываешь кончик ампулы, вливаешь два кубика теплой воды, капаешь в нос через каждые два часа. Так предписывает инструкция. И все! Простуды как не бывало.

Этот самый эффективный способ лечения подсказал мой друг-врач. Позже узнала, что он разрешен даже грудничкам. Если в семье с новорожденным кто-то приболел, интерферон придет на помощь для профилактики малышу.

- Это такой белок, который начинает вырабатываться в клетке, когда в нее попадает вирус, - объяснил мне мой доктор. - Что делает там вирус: располагается поудобнее и открывает собственный завод по производству репликантов — таких же вирусов. Сырьевая база — сама клетка. Что делает белок интерферон: по сути, создает на фабрике невыносимые условия. Клетка при этом героически погибает, зато вместе с ней ликвидируется и нечисть, которая в ней обосновалась.

А еще интерферон разносится по кровеносным сосудам и объявляет в организме военное положение, после чего на фронт немедленно отправляют подразделения антител.

Этой весной интерферон, цена за который едва достигала 100 рублей, пропал с прилавков аптек. В Краснодаре такого нужного, а главное, эффективного и доступного препарата в период сезонных простуд мы не встретили ни в одной.

- Извините, но препарат отсутствует, - гласило объявление в никогда не пустеющем аптечном интернет-складе.

Оказывается, в период пандемии вместе с масками и антисептиками в перечень дефицитных попал и он.

- Интерферон рекомендован в нашей стране для лечения COVID-19, - прояснил ситуацию замглавного инфекциониста Кубани Игорь Люлин. - Не могу знать, почему обеспечение им страдает, но мы назначаем его всем, кто лечится от коронавируса амбулаторно.

К слову, повышенный спрос населения на интерферон фиксируют и в «Кубаньфармации».

- Действительно, перебои есть. Резко возрос покупательский спрос на него по всей стране, - говорит «Комсомолке» замдиректора Татьяна Сайкова. - Но в частности, в госаптеке на Постовой можно купить нозальные капли.

К сожалению, интерферон не входит в перечень жизненно важных препаратов и наличие его в аптеках не регламентируется законом.

- Такие списки можно найти в каждой аптеке. И мало кто знает, в них есть рекомендованная цена на препарат или его аналоги, - пояснил врач, глава общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук.

Не исключено, что в дефиците интерферон останется еще надолго. Если, как с масками, власти не включат административный ресурс.