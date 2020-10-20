Прямая трансляция матча Ренн - Краснодар 20 октября 2020 Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

«Краснодар» ждет исторический вечер. Команда впервые в истории сыграет на групповом этапе Лиги Чемпионов. Матч пройдет во Франции против «Ренна», который тоже впервые пробился в эту стадию главного клубного турнира планеты. «КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ренн - Краснодар 20 октября 2020.

Статистика личных встреч Ренна и Краснодара пока пуста – команды впервые сыграют друг против друга. Однако «быки» в своей истории провели четыре матча с французскими клубами. В рамках группового этапа Лиги Европы 2014/15 черно-зеленые обменялись ничьими с «Лиллем» (обе – 1:1), а два года спустя выдали два увлекательных матча с «Ниццей», за которую тогда выступал Марио Балотелли. Дома «Краснодар» победил со счетом 5:2, а во Франции уступил – 1:2.

Прогнозы букмекеров на матч Ренн - Краснодар 20 октября 2020 говорят о том, что французская команда победит. Проблем «Краснодару» добавили сомнительный тест на COVID-19 у Реми Кабелла и ангина Мурада Мусаева – лидер команды на поле и главный тренер не приехали во Францию.

Стартовые составы на игру Ренн - Краснодар будут оглашены примерно за час до начала игры. Матч Ренн - Краснодар начнется в 22:00 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию матча Ренн - Краснодар можно посмотреть 20 октября 2020, начиная с 21:55 по московскому времени на телеканале МатчТВ. Предварять эфир будет студия с экспертами, ну а в 22:00 начнется прямая телетрансляция матча Ренн - Краснодар.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.