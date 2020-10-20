«Я вас лично буду рвать»: На Кубани директор школы угрожала учителям, которые не носят маски

t.me/nvrsk_new

В школе №22 проверили, как на уроках соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы. По некоторым пунктам возникли вопросы. Директор общеобразовательного учреждения Юлия Аймалитдинова как раз в это время была в отъезде. Узнав, о неблагополучной проверке, она выложила в чат педагогов голосовое сообщение, полное гнева. Запись опубликовали в местных пабликах, и она взорвала сеть. Родители школьников недоумевали: если директор так разговаривает с учителями, то как же она обращается с детьми?

- Я приеду, коллеги, я не знаю, что я с вами буду делать. Но я вас лично буду рвать тогда, - возмущалась Юлия Аймалитдинова. – Я вам школу подвести не дам. Бессовестные, просто бессовестные!

Она грозила разделить штраф между всеми педагогами, кто не носил масок и не включал вовремя рециркулятор.

Фото: сайт СОШ № 22

- Вы подвели школу, - говорила на повышенных тонах директор. – На ушах у вас на уроке маска! Ни на столе, а ушах висит, на подбородке!

Поскольку инцидент получил широкую огласку, директор оперативно разместила видеоизвинения в адрес педагогического коллектива школы. Она подчеркнула, что во время пандемии коронавирусной инфекции во главу угла ставит безопасность школьников и педагогов.

- Эмоции, вызванные нарушениями, стали причиной моего выступления в чате педагогов. Как должностное лицо, должна была, конечно, их сдержать. Поэтому приношу свои извинения своему коллективу.

При этом, по словам родителей школ Новороссийска, общеобразовательные учреждения ввели свои антикоронавирусные правила. Выход детей на перемены ограничен. Они «сидят в одном кабинете».

Напомним, что требования Роспотребнадзора предписывают впускать свежий воздух в закрытые помещения каждые 15 минут (или хотя бы 40). Замкнутые пространства с большим количеством людей в нем инфекционисты называют главным рассадником COVID-19 и других опасных вирусов и инфекций.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что школьников на Кубани не выпускают на перемены, боясь заражения коронавирусом. Родители обратили внимание на новые правила. В Краснодаре и в соседней Адыгее из-за заразы ушли на карантин сразу несколько школ.