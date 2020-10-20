Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

«Краснодар» без главного тренера и с серьезными потерями в составе сыграл на выезде вничью с «Ренном» в своем первом матче на групповом этапе Лиги чемпионов в истории. На гол Гирасси с пенальти во втором тайме быстро ответил точным ударом Кристиан Рамирес. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Первый тайм

Перед историческим дебютом на групповом этапе Лиги чемпионов из штаба «Краснодара» пришли не самые радостные вести. На матч против «Ренна» не отправились Мурад Мусаев, заболевший ангиной, сдавший сомнительный тест на COVID-19 Реми Кабелла, а вместе с ним и Евгений Марков, травмы залечивают Классон, Вандерсон и Ари. Катастрофа.

В итоге в стартовом составе «Краснодара» оказались сразу семь игроков оборонительного плана. Впереди вынужденно оказались Смольников и Рамирес с Уткиным, Олссоном и Бергом. На скамейке для усиления игры остались два вратаря, Юрий Газинский и сплошь молодые парни из академии «быков».

У «Ренна», для которого этот матч тоже стал дебютным в Лиге чемпионов, серьезных кадровых проблем не наблюдалось. На месте чемпион мира Н'Зонзи и один из самых перспективных игроков Европы – 17-летний Камавинга, которого уже оценивают в 50 миллионов евро.

«Краснодар» вышел на поле без дрожи в ногах и организовал первый удар по воротам в игре, Уткин после подачи Олссона головой пробил выше ворот. К 10-й минуте инициативу полностью захватил «Ренн», но в защите «быки» играли дисциплинировано.

Французы показали, что у них далеко не идеальная команда, стали случаться ошибки и неточности – дебют в Лиге чемпионов заставлял игроков «Ренна» понервничать. Вильена попробовал пробить издали – мяч просвистел в сантиметрах над перекладиной, а через минуту потерей соперника не воспользовался Уткин.

Основная угроза для «Краснодара» исходила от Камавинги. По ходу тайма он отдавал классные передачи и дважды здорово бил из-за пределов штрафной – Сафонов дважды спас свою команду. «Ренн» нарастил давление, но выгоды извлечь из этого отрезка игры не смог.

А самый явный шанс открыть счет был у Берга на 33-й минуте. Олссон из центра поля выкатил идеальную передачу в штрафную на Петрова, защитник не стал бить сам и прострелил вдоль ворот. Голкипер уже был отыгран, Берг смог дотянуться и пробить, игрок обороны «Ренна» героически вынес мяч из ворот.

В концовке тайма «Краснодар» смог прибавить и создать несколько перспективных атак, а также посадить на желтую карточку Траоре. Еще один момент был у Кайо, который выиграл верховую борьбу после подачи стандарта, но пробил мимо ворот.

«Краснодар» приятно удивил в первом тайме своей уверенностью, а «Ренн», похоже, не ожидал встретить такое сопротивление от ослабленного соперника.

Второй тайм

В начале второго тайма команды обменялись опасными штрафными. Если удар «Ренна» пришелся мимо створа, то «Краснодар» ответил точным выстрелом в руки голкипера. Отметился опасным ударом Траоре, но тоже в ворота не угодил.

Беда пришла откуда не ждали. Кайо в безобидной ситуации потерял мяч в центре поля и организовал атаку на свои ворота. Сорокин в итоге бросился в подкате под Террье, но сбил с ног форварда. Греческий арбитр не сразу указал на точку, но это был стопроцентный пенальти. Решение судьи созрело через несколько секунд. Гирасси пробил низом в левый угол, Сафонов направление угадал, но совсем немного не хватило ему, чтобы спасти ворота – 1:0 на 55-й минуте.

Но радовался «Ренн» недолго. Ответный гол организовал Рамирес. Кристиан оказался с мячом на углу штрафной, осмотрелся, развернулся на 360 и пальнул в ближнюю девятку. Гомис такого явно не ожидал и прозевал удар – 1:1. Исторический гол «Краснодара» - первый в Лиге чемпионов стал первым и для Рамиреса за четыре сезона в российском клубе.

Шанс вывести хозяев вперед имел появившийся на поле Тэ – Сафонов выручил. Из-за травмы покинул поле Петров, его заменил Шапи, а вместо Уткина вышел Газинский.

«Краснодар» продолжил показывать хорошее движение и к 80-й минуте, но силы все же стали покидать игроков – футболисты «быков» все чаще оказывались на газоне. «Ренн» усиливал игру заменами. Сафонову пришлось играть кулаками, отбивая дальний удар, а через несколько мгновений Тэ не попал в створ из отличной позиции.

На исходе основного времени свой очередной подвиг совершил Матвей Сафонов. осле прострела с правого фланга от Докю другой вышедший на замену игрок, Юну, бьет в касание метров с девяти. Казалось, неберущийся удар, но Сафонов творит что-то невообразимое и спасает ворота.

Шесть минут добавленного времени предполагали давление «Ренна» и попытки вырвать победу, но счет больше не изменился. «Краснодар» превозмог себя и добыл первое очко в главном клубном турнире мира.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Краснодар» проведет на домашней арене. 28 октября в город пожалует «Челси». Но перед этим 24 октября «быки» сыграют со «Спартаком» в РПЛ.