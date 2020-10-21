Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 октября 2020: госпитали заполнены под завязку

Число больных продолжает расти. Фото: krd.ru

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 21 октября 2020 года. Число заболевших снова выросло на 105 человека. Умерших от инфекции в регионе уже под 400 человек. Средний возраст умерших - 55-60 лет. Умерла от последствий заражения вирусом заведующая отделением специализированной клинической детской инфекционной больницы Кубани Александра Верменко. И это в очередной раз доказывает - все более, чем серьезно.

Выяснилось, чем спасают больных, кому посчастливилось ограничиться лишь амбулаторным лечением.

- Интерферон рекомендован в нашей стране для лечения COVID-19, - прояснил ситуацию замглавного инфекциониста Кубани Игорь Люлин.

И стало понятно, почему препарат пропал из аптек. Просто спрос превышает предложение.

К слову, инфекционисты просят жителей региона не экспериментировать с приемом препаратов. В частности, с теми, которые продаются по рецепту.

Между тем, "ковид"-госпитали переполнены. Коечный фонд, по данным оперштаба, занят на 83 процента.

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