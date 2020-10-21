Пять интересных фактов об историческом матче Лиги чемпионов «Ренн» - «Краснодар»

"Краснодар" выступил достойно во Франции Фото: fckrasnodar.ru

«Краснодар» дебютировал в Лиге чемпионов матчем во Франции против «Ренна». Игра завершилась вничью со счетом 1:1, но для российского клуба этот результат большой успех. Вот пять интересных фактов об исторической игре.

1. «Краснодар» потерял значительную часть игроков группы атаки и был вынужден сыграть семью игроками оборонительного плана, из которых четыре – крайние защитники. Рамирес и Смольников были выдвинуты вперед с привычных позиций. На скамейке не было главного тренера команды Мурада Мусаева, который заболел ангиной.

2. Для «Ренна» матч против «Краснодара» тоже стал первым в истории группового этапа Лиги чемпионов.

3. Кристиан Рамирес забил свой первый гол в 124 матчах за «Краснодар». Этот же гол вошел в историю как первый мяч «черно-зеленых» в Лиге чемпионов.

4. Вратарь Матвей Cафонов стал лучшим игроком матча по версии УЕФА. Футболист провел фантастический матч, совершив шесть сейвов! Голкипер не смог выручить команду лишь после 11-метрового в исполнении Гирасси. Он угадал направление удара, но сантиметров не хватило, чтобы спасти ворота и в этой ситуации.

5. Ничья во Франции принесла «Краснодару» первое место в группе E за счет забитого гола на вызде. «Севилья» и «Челси» в параллельном матче голов друг другу не забили – у всех четырех команд в квартете по одному очку. Кроме того, «Краснодар» за ничью заработал 900 тысяч евро призовых в копилку клуба.