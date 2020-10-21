«Хотел заработать»: В Краснодаре задержали мужчину за «минирование» торговых центров

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В краевом центре в августе и сентябре каждую неделю по несколько раз эвакуировали торговые центы, больницы, авто и аэровокзалы. Причина одна – сообщения о минировании. После тщательных проверок зданий экстренные службы не находили подтверждения информации об акте терроризма. Поэтому по всем случаям были назначены проверки. И вот лжеминера нашли.

- 46-летний мужчина рассылал в органы власти и коммерческие структуры региона сообщения о минировании различных объектов. Каждый тревожный сигнал отрабатывался сотрудниками органов внутренних дел с представителями других экстренных служб. Ни одно из сообщений не подтвердилось, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Задержанный краснодарец признался, что, пугая людей, хотел заработать. В "террористической" рассылке он требовал деньги.

- Я рассылал сообщения о минировании зданий со своего ноутбука. Имел корыстный умысел, хотел получить денег, - безэмоционально отвечал на допросе мужчина.

Общая запрашиваемая сумма лжеминера, по данным оперативников, составила более 274 миллионов рублей. Стоит отметить, что дома у мужчины уже провели обыски. У краснодарца нашли 15 мобильных телефонов, ноутбуки, планшетные компьютеры, интернет-модемы и 58 сим-карт. Именно с них лжеминер звонил в полицию.

- Сейчас мужчина находится под стражей. Сотрудники работают над выявлением всех фактов противоправной деятельности задержанного, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за «заведомо ложные сообщения об акте терроризма».