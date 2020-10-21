Сочи бьет осенние рекорды: отели и санатории на курорте в октябре заполнены на 77%

Фото мэрии Сочи

Нынешний курортный сезон в Сочи необычен во многих смыслах. Помимо прочего, его отличает как позднее начало-карантин на отдых у моря был снят только в третьей декаде июня, так и осенние рекорды по загрузке местных отелей, санаториев и пансионатов.

Против обычных для октября примерно 60%, сейчас курортные средства размещения в Сочи заполнены на небывалые доселе 77%.

Фото мэрии Сочи

– Бархатный сезон в Сочи в самом разгаре, загрузка в средствах размещения остается достаточно высокой: 104 тысячи туристов находятся в городе на сегодняшний день, Несмотря на большое количество гостей, на курорте сохраняется стабильная, контролируемая обстановка, связанная с новой коронавирусной инфекцией, – рассказала глава департамента курортов и туризма мэрии Сочи Светлана Батяйкина.

Фото мэрии Сочи

Похоже, что рекордные показатели ожидают Сочи и в ноябре. В мэрии прогнозируют среднюю загрузку туристической сферы в 72-73% до конца октября, и до 68% - в ноябре. А всего с начала 2020 года курорт принял около 4,6 миллионов туристов.

Комфортному отдых вполне способствует и погода на побережье. В ближайшие дни в Сочи сохранится теплая солнечная погода, с дневной температурой воздуха в 20-22 градуса.

Фото мэрии Сочи

Все еще вполне пригодно для купания и море с температурой воды в 21 градус.