«Коронавирусные патрули» и уход на удаленку: в Адыгее ужесточают режим

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эпидситуация в Адыгее ухудшается с каждым днем. Вот уже пять дней подряд республика обновляет антирекорд по числу заболевших в сутки. Если 17 октября было зарегистрировано 53 новых случаев заражения, то 21 октября положительный тест на коронавирус разом получили 67 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 5 049 случаев заболевания. Многие из них зарегистрированы после массовых мероприятий, свадеб и похорон.

В связи с ростом уровня заболеваемости увеличивается коечный фонд в госпиталях. Сейчас уже готовы 740 мест, в течение двух недель развернут еще около 100 коек.

- Ситуация с коронавирусом в республике, как и в целом по стране, осложнилась, - заявил на заседании оперативного штаба глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Система здравоохранения испытывает серьезную нагрузку.

По его словам, прошлые месяцы вынужденных ограничений показали, какой урон могут нанести жесткие меры отдельному бизнесу и всей экономике. Но уровень заболеваемости тревожит врачей и сотрудников Роспотребнадзора, поэтому власти вынуждены ввести ряд запретов.

- Эффект наступит тогда, когда все эти меры будут строго соблюдаться. Только так мы сможем избежать худшего сценария, - сказал Мурат Кумпилов. - Здесь важна роль каждого человека, каждого предпринимателя. Мы должны сообща противостоять угрозе распространения вируса - каждый в своей зоне ответственности.

КОНКРЕТНО

Какие ограничения ввели в Адыгее

- Кафе и рестораны могут работать при условии расстановки перегородок или столов на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. На каждого человека должно быть рассчитано 4 квадратных метра.

- Танцевальные зоны закрывают, проведение банкетов и курение кальянов под запретом.

- Временно запретили все спортивные соревнования, а также массовые мероприятия в сфере культуры.

- Временно приостановлено заключение браков в загсах и свадебные торжества.

- В регионе действует режим самоизоляции для пенсионеров и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

- Жителям предписывают носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах.

- Руководителей организаций призвали перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим работы. Дистанционно должны трудиться а менее 25% сотрудников. Не подлежат переводу на удаленку только работники, чья деятельность невозможна без присутствия на рабочем месте (водитель автобусов, продавец в магазине и т. д.).

- Сотрудникам МЧС вместе с полицией поручили организовать патрулирование территории республики. «Ковидные группы» будут дежурить на улицах и напоминать жителям о необходимости соблюдения установленных ограничений в регионе.