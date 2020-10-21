«Летом – море, зимой – лыжи»: Ежегодно Сочи принимает 6,5 млн туристов

Фото: sochi.ru

В Сочи за три летних месяца здесь отдохнули 2 млн 155 тысяч человек. В том числе 1 млн 618 тысяч туристов предпочитали отели и санатории частному сектору.

- Основной упор мы стараемся делать на качественный сервис, благоустройство городской среды и на санитарно-эпидемиологическую безопасность, – сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина. - Ежегодно город Сочи посещает 6,5 миллионов человек, включая 90 тысяч иностранных гостей.

Все средства размещения с 1 июня работают с соблюдением требований Роспотребнадзора. Всего с начала года курорт принял более 4 млн человек. Это свидетельствует о поэтапном восстановлении сочинской экономики и перспективах её дальнейшего развития.

Летний сезон 2020 года начался с жестких требований для санаторно-курортных объектов – тестирование персонала, обязательный трансфер гостей и ограничение по загрузке не более 50%. В первую неделю июня открылось 23 санатория и оздоровительных комплекса. Во второй летний месяц начался рост туристического потока. 7 июля в аэропорту Сочи встретили 100-тысячного гостя, а уже через месяц, 10 августа – миллионного туриста.

Фото: sochi.ru

Светлана Батяйкина напомнила, что в качестве меры поддержки бизнеса администрацией города была снижена налоговая ставка по единому налогу на вменённый доход с 15% до 7,5%, предоставлена отсрочка по уплате арендной платы за землю и муниципальное имущество, а также снижена на 50% сумма годовой арендной платы за землю.

Она подчеркнула, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию в санаторно-курортной отрасли, связанную с пандемией коронавируса, в Сочи открылись 12 новых объектов размещения. В этом сезоне 21 пляж курорта получил международный экологический сертификат соответствия «Голубой Флаг». Появились новые объекты туристического показа и экологические маршруты.

Готовы ко всему

После отмены ряда ограничений на курорте вновь начали проводить массовые мероприятия. В сентябре Сочи принял кинофестиваль «Кинотавр», Гран-при России по гонкам «Формула-1», XI Международный фестиваль Sochi Jazz Festival Игоря Бутмана, форум журналистов «Вся Россия-2020».

- Мы всегда находимся в режиме ожидания и всегда готовы предоставить ресурсы, которыми обладает город Сочи. Это уникальное сочетание: мягкий климат, продуманная инфраструктура, большой номерной фонд, конгрессные возможности отелей для проведения мероприятий. Это опыт, которым обладает команда администрации и руководители здравниц, - сказала Светлана Батяйкина.

Она рассказала, что когда прошли Олимпийские игры, главная задача стояла сделать так, чтобы спортивные объекты, построенные к празднику, не превратились в «белых слонов», и Сочи не пережил тот негативный опыт, который постиг многие олимпийские города.

- На первом этапе было желание научиться у других, как этого избежать. Сейчас мы понимаем, что Сочи обладает уникальным опытом с точки зрения проведения мероприятий. Какой из российских городов может похвастаться: проведением Зимних Олимпийских игр, ЧМ по футболу и другими международными, спортивными и культурными мероприятиями, - считает руководитель департамента. - Сегодня мы готовы транслировать тот опыт, который имеем, чтобы показать, каким образом фестивали и соревнования на высоком уровне и с точки зрения высокого уровня гостеприимства, и с точки зрения безопасности.

Новые проекты

Между тем город преображается с каждым годом. Один из новых проектов - пешеходный маршрут от пляжа «Ривьера» до парка «Дендрарий». Его протяженность 2,5 километра. Концепция также предполагает расширение набережной с трех до 30 метров за счет создания искусственного земельного участка – отсыпки береговой линии – который позволит обеспечить безопасную систему прогулочных зон и велосипедных дорожек.

В Сочи разработана концепция берегозащитных мероприятий и создания рекреационных галечных пляжей, которая ляжет в основу новой генеральной схемы. Этим вопросом администрация Сочи занимается совместно с филиалом АО «Научно-исследовательский институт транспортного строительства НИЦ «Морские берега».

На курорте уже реализуется ряд программ по развитию туристической отрасли и созданию комфортной городской среды. Так, к началу летнего сезона-2020 был завершен первый этап реконструкции Ривьерской набережной: построен новый спуск к морю, отреставрирована главная лестница и променад. Последующими этапами станут возведение пешеходного моста через реку Сочи, благоустройство Приморской набережной до парка «Дендрарий».

А зимой?

В Сочи продолжается бархатный сезон. Но курорт уже готов к открытию зимнего горнолыжного сезон. Туроператоры и отельеры отмечают стабильно высокий спрос на отдых в горном и прибрежном кластерах в декабре-феврале.

Фото: sochi.ru

– По прогнозу мы видим, что общая загрузка отелей Красной Поляны на новогодние праздники уже превысила 50%, а по ряду отелей фиксируется загрузка выше 95%. Это говорит о том, что сегодня темпы бронирования на зимний сезон примерно в три раза выше, чем в прошлом году, – обратил внимание руководитель департамента.

Она уточнила, что в конце декабря в Красной Поляне заработает городской оперативный штаб, сформированный из представителей администрации города и силового блока, а также руководителей коммунальных предприятий. Его главная задача – слаженная работа всех служб, обеспечивающих безопасность, санитарное состояние территорий зимнего курортного кластера, бесперебойную работу общественного транспорта и коммунальной инфраструктуры. Дежурные штаба будут вести постоянный мониторинг, в том числе на предприятиях торговли и общественного питания по выполнению рекомендаций Роспотребнадзора.