Антибиотики не лечат вирусы: медицинское сообщество бьет тревогу из-за бесконтрольного приема препаратов

Стандартный набор лекарств выписывают и при диагнозе, и только при его подозрении Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Пошел девятый месяц пандемии коронавируса в Краснодарском крае. И если говорить на медицинском языке, пора листать "историю болезни" в наших головах.

В феврале мы массово хихикали над "очередным китайским приобретением" и в ус, что называется, не дули готовиться к тому, что нас накроет уже к концу марта. Врачи и психологи от медицины обычно называют это явление отрицанием. Им мы страдали до самой ремиссии - периода, когда болезнь не отступила, но ее симптомы ослабли.

- Ну что, где теперь этот ваш коронавирус, - думало большинство из нас до самой осени.

Что сейчас? Остался только следующий этап - признание. И это уже первый шаг к выздоровлению. Но, правда, получается, все равно какой-то слишком истеричный.

Так, оказывается, лучше всего панические настроения жителей можно отследить, просто зайдя в аптеку.

- Я не могу купить антибиотик, - пожаловалась знакомая. - Говорят, спрос вырос в разы.

Нет, этот серьезный препарат никто не назначал ей в больнице. Да и пока незачем. У нее в коллективе появился один заболевший COVID-19 и, как водится, все, кто с ним общался "почувствовал симптомы коронавируса", решив, почему-то купировать их антибиотиком. И все знают аптеки, где рецепта от врача на него даже не спросят.

Но и рецепт, выписанный по всем правилам, мягко говоря, удивляет даже неспециалиста. Одна очень известная частная клиника в Краснодаре заподозрила у своего пациента (платного, между прочим!) "ковид". На бумаге с вензелями и печатями (имеется в распоряжении редакции) от руки написано: диагноз ОРВИ. А потом идет длинный перечень препаратов, судя по их описанию, от всего. Но если лекарства от дисбактериоза, который профессионалы уже объявили ложным диагнозом, не помогут, то хотя бы не навредят. А как быть с антибиотиком в этом списке?

- Это, знаете, как ломом чесать за ухом: и предмет неверно выбран, и следы останутся, - говорит "КП" - Кубань" врач Елизавета Редько, организовавшая в Краснодаре форум доказательной медицины. - Я эти схемы видела. И могу только сказать, что это паника. Врачи такие же люди, они пытаются защитить вас от всего и сразу, не зная врага в лицо.

Однако, по словам медика, антибиотики необходимо назначать только после того, как анализ подтвердит наличие бактериальной инфекции. Но почему-то врачи и в государственных, и в частных клиниках делают это крайне неохотно, предпочитая сразу отсечь, а не диагностировать.

- Дело в том, что не все и муниципальные больницы, и частные оснащены бактериальными лабораториями. А он длительный по времени. Не менее 7 дней делается. Есть, конечно, и ускоренные методы, но они дорогостоящие, - поясняет "КП" - Кубань" врач-лаборант Жанна Иванова.

К слову, бесконтрольный прием антибиотиков может привести к резистентности - невосприимчивости организма потом к этим препаратам.

- И вы умрете от банальной гнойной ангины, к примеру, - говорит Елизавета Редько. - Потому что лечить вас будет попросту нечем.

Но это будет уже после пандемии коронавируса, а значит, никто не возьмет ответственность за вашу смерть.

- Понимаете, врачи сейчас еще и в очень уязвимом положении: не назначат - преступники. Поэтому и расписывают "простыни" сразу от всего. Они так пытаются обезопасить себя от рисков, - говорит врач. - Но есть протокол лечения вирусных инфекций, включая теперь и "ковид". Нужно просто читать и использовать чужой успешный медицинский опыт.

На днях медицинское сообщество в России обратилось с открытым письмом, призвав коллег во всех регионах, быть в вопросе назначения антибиотиков при вирусных инфекциях крайне внимательными. Или мы все умрем. Но не от коронавируса.