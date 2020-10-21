«Краснодар» аннулировал выставленные на перепродажу билеты на матч Лиги чемпионов с «Челси»

Билетов на матч Краснодар - Челси больше нет Фото: ФК Краснодар

Билеты на матч Лиги чемпионов «Краснодар» - «Челси» 28 октября были полностью распроданы за 4 дня. Желающих попасть на стадион оказалось так много, что сайт ФК «Краснодар» не выдерживал нагрузок, несмотря на то, что приоритет выкупа получили только владельцы абонементов прошлого сезона.

Из-за коронавирусных ограничений количество зрителей на матче не может превышать 30% от общей вместимости стадиона. Таким образом, матч «Краснодар» - «Челси» 28 октября вживую увидят всего около 11 тысяч человек.

19 октября право купить оставшиеся билеты досталось обладателям карт болельщика, но в продажу попали всего несколько сотен билетов, которые разлетелись за полтора часа. Болельщики обновляли сайт с полуночи, кто-то даже дежурил у касс, ожидая открытия, но большинство остались ни с чем. Билеты стоили от 1000 до 10 000 рублей, уже около 10 часов утра 19 октября ни одного места на стадионе не осталось.

Буквально в то же время с предложениями о продаже билетов на матч «Краснодар» - «Челси» появились на многочисленных сайтах объявлений, реклама сторонних ресурсов, где якобы можно достать билетик, запущены в соцсетях.

За сумму от 10 до 50 тысяч рублей их создатели обещают помочь в проходе на желанный матч. Более того, на выбор предлагают разные секторы и обещают возможность пересесть на удобное место.

В «Краснодаре» обещают жестко бороться с попытками попасть на стадион по перекупленным билетам.

- На время ограничений, связанных с пандемией коронавируса, вход зрителей на стадион будет возможен только после предъявления документа, удостоверяющего личность, и сверки на предмет соответствия данным, указанным в билете, - заверили в клубе.

Единственный способ купить билет – официальный сайт клуба и кассы стадиона, но на «Челси» попасть уже невозможно.

- Тем, кто приобретал билеты для последующей перепродажи, вход на стадион ограничен, а карты болельщиков, замеченные в перепродаже билетов, будут аннулированы, - заявили в «Краснодаре».

Часть билетов, выставленных на перепродажу уже аннулировали.

- Напоминаем, что ранее уже имели место случаи, когда обладатели перепроданных билетов не смогли попасть на стадион. Впредь клуб продолжит принимать меры по борьбе с перекупщиками. Еще раз обращаем ваше внимание на то, что приобретать билеты можно только на официальном сайте клуба (с помощью личного кабинета) и в кассах стадиона ФК «Краснодар», и никак иначе, - отметили в клубе.