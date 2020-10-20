«Земский доктор»: В селах Сочи открывают фельдшерско-акушерские пункты

Фото: sochi.ru

В сочинском селе Кепша, что в Краснополянском поселковом округе, начали строить фельдшерско-акушерский пункт. Новое медицинское учреждение появится на улице Песочной. Строительство ведется в рамках краевого проекта «Развитие оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

Подрядная строительная организация уже завершила подготовку фундамента под фельдшерско-акушерский пункт, установила локально-очистные сооружения. В ближайшее время ожидается поставка модуля самого здания.

Фото: sochi.ru

Местные жители с нетерпением ждут открытия медпункта. Сейчас, чтобы попасть на прием к врачу, им приходится ездить в поселок Красная Поляна, в городскую больницу №8. А это не ближний свет – 20 километров.

- Конечно, в краснополянской больнице прекрасные условия – благоустроенная территория, внимательные и знающие специалисты. Но поехать не всегда есть возможность. Будет лучше, если доктор будет рядом и к нему можно будет дойти пешком, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» жительница села Кепша Мария Иванцева.

Она добавила, что в селе сейчас живет немало пожилых людей, которым часто нужна медицинская консультация.

– Открытие фельдшерско-акушерского пункта позволит повысить качество оказания медицинской помощи жителям горного села, которым сейчас приходится обращаться за консультациями к врачам краснополянской больницы №8, расположенной в 20 километрах от этого населенного пункта, – сообщил начальник управления социальной политики администрации Сочи Александр Митников.

Он обратил внимание, что в этом году в Сочи активизировалось строительство медицинских учреждений в селах.

Офис врача общей в селе Измайловка принял первых пациентов

Этим летом офис врача общей практики открыли в селе Измайловка. Он стал третьим учреждением здравоохранения, которое открылось за последние несколько лет в отдалённых селах Хостинского внутригородского района. Новый офис врача общей практики в Измайловке оснащён современным медицинским оборудованием, имеет процедурный, педиатрический и гинекологический кабинеты.

Фото: sochi.ru

- В этом селе проживает 1700 человек. Медицинские карточки всех жителей переводим в наше учреждение. Доктор принимает здесь. Здесь можно будет пройти процедуры, сделать уколы, инъекции, прививки, - отметила главный врач поликлиники №5 Ирина Демьянова.

По ее словам, предусмотрена и койка дневного стационара. Кроме жителей Измайловки, услугами офиса врача общей практики смогут пользоваться и жители близлежащего села Семёновка. Ранее ВОПы появились в сёлах Прогресс и Краевско-Армянское. Кроме того, в этом году благодаря совместным усилиям городской администрации, депутатов и местного ТОСа начался капитальный ремонт сельского дома культуры. Работы планируется завершить уже нынешней осенью. В 2019 году общественники села Измайловка заняли третье место по итогам краевого конкурса на лучший ТОС. Все полученные за победу призовые деньги в размере 212-ти тысяч рублей было решено потратить на благоустройство сквера, посвящённого Победе в Великой Отечественной войне.

Мини-поликлиника в селе

Ещё один офис врача общей практики ранее построили в селе Краевско-Армянском. В нем более 2 тысяч жителей. Для получения квалифицированной врачебной помощи им приходилось добираться в поликлинику на автобусе с пересадками. Ближайшая расположена в 13 километрах. Теперь медицинская помощь стала доступнее – новый офис находится в самом центре села, на улице Измайловской.

Врач в таком офисе имеет широкие знания по многим медицинским дисциплинам. Здание состоит из нескольких помещений, оборудованных для приема пациентов, здесь есть процедурный и прививочный кабинеты. Полезная площадь офиса более 160 м². В офисе работает врач общей практики, фельдшер, педиатр и медицинская сестра. На выездные консультации сюда приезжают узкие специалисты: лор, невролог, окулист, гинеколог и другие.

Новый офис был построен на средства целевой программы Министерства здравоохранения Краснодарского края с привлечением финансирования администрации края и города.

Кроме того, мини-поликлиника появилась в селе Прогресс. В 2021 году в разных районах Сочи также планируется строительство офисов врачей общей практики.

- Доступность качественной медицинской помощи каждому жителю Кубани – приоритетная задача, поставленная перед здравоохранением губернатором Краснодарского края. "Земский доктор" часто предотвращает появление осложнений. А главное, он знает каждого пациента в лицо, он пользуется уважением и доверием местных жителей, - подытожили в пресс-службе мэрии Сочи.

Развитие сети офисов врачей общей практики – это развитие высококвалифицированной медицины в самых отдаленных районах города-курорта.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что до конца 2021 года все фельдшерско-акушерские пункты Кубани, в том числе и в селах Сочи, планируют подключить к интернету.

Напомним, что Министр здравоохранения России Михаил Мурашко проинспектировал работу Инфекционной больницы номер 2 в Сочи. Он дал высокую оценку работе больницы и отметил, что важно наладить систему передачи сведений о пациентах в регионы их места жительства.