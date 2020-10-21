«Детсад и спортцентр»: В Сочи откроют новые социальные объекты для жителей

Фото: sochi.ru

В сочинском поселке Лоо появится современный культурно-спортивный центр и новый блок детского сада. Такое решение принял глава города Сочи Алексей Копайгородский во время выездного совещания в Лазаревский район.

Мэр осмотрел здание летнего кинотеатра в Лоо, которое уже долгое время не эксплуатируется. Дислокация и площадь участка позволяют построить на этом месте современное здание, где будут располагаться помещения для занятий спортом, хореографией и вокальным мастерством, а также сцена для выступления местных творческих коллективов.

Здание летнего кинотеатра в Лоо уже передано в оперативное управление МБУК «Лазаревский центр национальных культур имени Крикор Мазлумяна». Его площадь составляет около 1200 квадратных метров. Проектирование и строительство нового комплекса планируют начать после определения источника финансирования путем привлечения государственных или частных инвестиций.

– Это очень хороший земельный участок. Здесь должен быть современный центр, где местные жители смогут заниматься спортом и творчеством. Сейчас необходимо проработать проект и определиться с финансированием. Нельзя допустить, чтобы эта земля была использована по другому назначению, строительство в Лоо нового социального объекта очень ждут наши жители, – отметил Алексей Копайгородский.

Также во время обхода Алексей Копайгородский побывал на территории детского сада № 72 в селе Горное Лоо.

Фото: sochi.ru

Сейчас его посещают 160 малышей, а это не покрывает реальную потребность района. Было принято решение построить на территории детского сада пристройку на 80 мест. Проект находится в разработке. После прохождения государственной экспертизы и выделения средств в рамках программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», в 2021 году начнется строительство.

– Население поселка Лоо за последнее время увеличилось практически в два раза. Сейчас в горном Лоо проживают около трех тысяч жителей. Глава города поручил следить за каждым этапом проектирования и строительства пристройки, в первую очередь обеспечить безопасность и комфорт малышей и сотрудников, – рассказал исполняющий обязанности главы администрации Лазаревского района Владимира Кавицин.

Переходы для безопасности

Также во время визита в Лоо Алексей Копайгородский оценил ход строительства наземных и подземных пешеходных переходов, которые реализует на трассе А-147 «Джубга – Сочи» в Лазаревском районе курорта подведомственное Росавтодору Управление федеральных автодорог «Черноморье».

Фото: sochi.ru

– Те, кто едут к нам на личном транспорте, попадают в Сочи через Лазаревский район. Поэтому эти переходы обеспечат дополнительную безопасность наших горожан и гостей. Новые объекты дорожной инфраструктуры также позволят разгрузить эту часть трассы в Лоо и избавить водителей от заторов. Мы очень ждем этого открытия и совместно будем решать все возникающие по ходу строительства вопросы, – отметил Алексей Копайгородский.

Открытие переходов запланировано к началу следующего летнего курортного сезона. К этому времени глава Сочи поручил департаменту транспорта и дорожного хозяйства городской администрации разработать эффективную логистику и навигацию, чтобы людям было удобнее ориентироваться в новых условиях передвижения по центру поселка Лоо.

– Новые переходы будут соответствовать всем необходимым требованиям безопасности. Проектами предусмотрено создание необходимых условий безбарьерной среды, на объектах установят эскалаторы, лифты, нанесут тактильную разметку. Дизайнеры позаботились и о внешнем виде – надземные переходы в Лоо будут не только самыми современными в крае, но и одними из самых красивых, – подчеркнул руководитель ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков.

Участок федеральной трассы «Джубга – Сочи» в районе поселка Лоо наиболее загружен транспортом и пешеходами, поэтому здесь будет оборудовано сразу три перехода – один подземный и два надземных. Также в мае будущего года новые пешеходные переходы появятся в микрорайонах Якорная щель и Вардане.

Когда придет вода на Джапаридзе

Глава города Алексей Копайгородский провел рабочую встречу с ТОС «Пластунка».

Фото: sochi.ru

В ходе встречи, которая была проведена в режиме видеоконференции, жители задали волнующие их вопросы. Один из самых наболевших – водоснабжение улицы Джапаридзе.

Более 550 домов в селе Пластунка на данный момент обеспечиваются водой из скважин. Проживающие в них люди испытывают нехватку воды, что особенно ощущается в летнее время. Жителям было предложено обратиться в «Водоканал» для включения в инвестиционную программу. Администрация города, со своей стороны, окажет консультационную поддержку

Общественники села также интересовались сроками завершения ремонта дороги по улице Леселидзе. Ранее часть дорожного полотна протяженностью 750 метров была отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные дороги», но затем работы приостановились.

Как отметили представители департамента транспорта и дорожного хозяйства, вопрос находится остановка работ вызвана тем, что оставшиеся 800 метров дорожного полотна пролегают по территории Национального парка и сейчас проводится экспертиза проекта. После ее завершения работы будут возобновлены. Планируется, что ремонт дороги будет окончен в мае 2021 года.

Территориальное общественное самоуправление «Пластунка» выступило с предложением продлить автобусный маршрут №114 до улицы Яна Фабрициуса. Это позволит жителям села добираться до ярмарки выходного дня без пересадок.

Глава города Алексей Копайгородский поручил специалистам департамента транспорта и дорожного хозяйства уже в ближайший вторник выехать на место, встретиться с жителями и руководством компании-перевозчика, чтобы проработать возможность продления маршрута.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи зарезервировано 33 земельных участка под строительство соцобъектов. Губернатор Кубани и мэр Сочи проинспектировали строительство новой школы.