Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 22 октября 2020: в регионе ужесточили проверки соблюдения масочного режима

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«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 22 октября 2020 года. За прошедшие сутки продолжает прослеживается тенденция к увеличению числа заболевших: выявлен 121 новый случай коронавируса.

По данным регионального оперативного штаба показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 284,3.

На Кубани ужесточили проверки соблюдения масочного режима.

Так, в Краснодаре проверили соблюдение масочного режима на вокзале. Железнодорожники напомнили пассажирам о важности ношения индивидуальных средств защиты. В краевом центре 15 водителей общественного транспорта оштрафовали за отсутствие масок. Всего было проверено около 3800 трамваев, троллейбусов и автобусов.

В Сочи прошли профилактические мероприятия по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Сотрудники мэрии призвали соблюдать требования Роспотребнадзора: в период действия режима повышенной готовности маски необходимо носить и водителям, и пассажирам.

Накануне в мэрии курорта прошло очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Перед руководителями отраслевых ведомств поставлены задачи по проведению противоэпидемиологических мероприятий. Образовательные учреждения, досуговые организации, объекты размещения и объекты торговли в Сочи продолжат работать в привычном режиме в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Также на курорте продолжается ежедневная обработка общественного транспорта перед выходом на маршрут и в течение дня, усилена работа управляющих компаний по обработке зон общего пользования в многоквартирных домах. В учреждениях образования продолжит действовать утренний фильтр как для персонала, так и для детей.

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