Что разрешено и что запрещено жителям Краснодарского края во время коронавируса. Обновленный список

Эпидситуация на Кубани с каждым днем сильнее тревожит санитарных врачей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эпидситуация на Кубани с каждым днем сильнее тревожит санитарных врачей. Накануне в крае число случаев заболевания коронавирусом выросло на 121. В оперштабе отметили, что среди инфицированных – 30 детей. Такое количество юных пациентов в регионе зафиксировали впервые за всем время пандемии. Чтобы избежать резкого роста заболеваемости, власти ввели ограничения. Собрали все запреты и послабления.

Итак, в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности. Он подразумевает действие масочного режима не только в многолюдных местах, но и на улицах. Что же касается общественного транспорта, то в поездке пассажиру могут отказать, если он не захочет надеть повязку.

Ужесточили контроль из-за коронавируса в клубах и барах Краснодара. Согласно постановлению, в заведениях должен соблюдаться масочный режим, социальная дистанция, температурный контроль, есть требования по количеству посетителей. Кроме того, клубы и бары обязаны работать до полуночи.

По-прежнему под запретом остаются деловые мероприятия, в которых участвуют более 100 человек. Не разрешается на территории региона проводить развлекательные, зрелищные, культурные мероприятия.

Не разрешена работа кинотеатров - закрыты они, напомним, с весны.

Кроме того, в связи с эпидобстановкой в зданиях судов в Краснодарском крае введены ограничительные меры. Приостановлен личный прием граждан, не производится выдача документов в здании суда.

Под особым вниманием группа риска: люди старше 65 лет, хронические больные с патологией органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, диабетом и другими хроническими недугами. Им предписано соблюдать режим самоизоляции.