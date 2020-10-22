«Сложно штаны надеть?!»: жителей Сочи возмутил вид полуобнаженной туристки в центре курорта

Фото мэрии Сочи

Настоящую бурю эмоций у пользователей соцсетей вызвало видео, снятое одним из туристов в Сочи. На нем запечатлена девушка, разгуливающая в супероткровенном бикини в районе улицы Орджоникидзе.

Девушка, по всей видимости, идет с пляжа, который расположен примерно в 300 метрах отсюда. И центр Сочи туристка явно сочла своеобразным продолжением пляжной территории, где подобный наряд вполне уместен.

Для Сочи такая картина весьма типична, как и негативное отношение к этому поведению.

Жители города и большинство туристов считают это проявлением неуважения к себе и окружающим. Поэтому комментарии к видео особой неожиданностью не стали.

- Нет уважения к жителям города. Вот приедь к ним в город, и пройдись так же. Так сразу в психушку закроют,- пишут одни.

-Старое доброе ружьё с солью!,- вторят им другие.