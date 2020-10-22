Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи 23-27 октября 2020 года

Анна Щербакова. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

В Сочи на льду Тренировочного центра по фигурному катанию и шорт-треку пройдет третий этап Кубка России по фигурному катанию на коньках. К сожалению, соревнования пройдут без зрителей, но внимание всех поклонников этого вида спорта будет приковано к выступлениям спортсменов.

«КП» представляет полное и точное расписание прямых трансляций соревнований кубка России по фигурному катанию в Сочи с 23 по 27 октября 2020 года.

Кубок России традиционно проводится с сентября по декабрь и включает пять этапов, после чего проводится финал Кубка России. Финал в этом году пройдет в Москве, первый этап - в Сызрани, второй - в Москве, третий - в Сочи, четвертый - в Казани. Взрослые и юниоры соревнуются в женском и одиночном катании, парном катании, а также в спортивных танцах на льду.

Полностью каждый день Всероссийских соревнований будет транслироваться на сайте Первого канала.

Участники третьего этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова, Софья Самодурова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Михаил Коляда.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алина Пепелева – Роман Плешков.

Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин.

Полное расписание третьего этапа Кубка России в Сочи 23-27 октября 2020 года (время московское):

23 октября (пятница)

17:00 – 19:05 – Ритм танец, Юниоры

19:20 – 20:00 – Ритм танец

20:15 – 21:15 – Мужчины, короткая программа

24 октября (суббота)

13:00 – 15:20 – Произвольный танец, Юниоры

15:50 – 17:20 – Женщины, короткая программа

17:35 – 18:20 – Произвольный танец

18:40 – 19:50 – Мужчины, произвольная программа

25 октября (воскресенье)

13:15 – 15:45 – Юноши, короткая программа

16:00 – 16:45 – Пары, короткая программа

17:15 – 19:00 – Женщины, произвольная программа

19:30 – 20:35 – Пары, короткая программа

26 октября (понедельник)

13:15 – 16:00 – Юноши, произвольная программа

16:15 – 17:15 – Пары, произвольная программа

17:30 – 18:45 – Пары, произвольная программа

19:00 – 21:30 – Девушки, короткая программа

27 октября (вторник)

12:00 – 14:45 – Девушки, произвольная программа

Прямые онлайн-трансляции выступлений именитых фигуристов будут доступны на сайте kp.ru.