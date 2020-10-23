Инстинкт атаки: «быки» дадут бой «Спартаку» в южном Winline Derby

Этот матч станет первым для краснодарцев Winline Derby – так теперь можно смело называть противостояния между ведущими клубами страны, которые выбрали своим партнером Winline.

Матчи между «Краснодаром» и «Спартаком» – это всегда бескомпромиссные битвы двух сверхамбициозных клубов, которые отличают захватывающие дух эмоции и невероятная зрелищность. Концепция «Winline Derby» предлагает новый взгляд на эти матчи и новый подход к их восприятию.

Для обоих соперников атакующий стиль является визитной карточкой и краеугольным камнем клубной философии. Достаточно сказать, что за всю историю противостояния «быков» и «гладиаторов» команды ни разу не уходили с поля без забитых голов! Именно поэтому первый в истории «Краснодара» эпизод Winline Derby получил название «Инстинкт атаки».

Отныне Winline Derby – это знак качества спортивного события, от которого болельщики получат максимум эмоций, впечатлений и адреналина; события, которых ждут с большим нетерпением, которые потом еще долго будоражит умы фанатов и футбольных экспертов.