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Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Сочи, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности 11-летнему мальчику.

Жуткий случай в Сочи, где 11-летний мальчик стал жертвой нападения двух диких медведей, поразил до глубины души жителей сочинского поселка Дагомыс, педагогов школы, где он учился.

В Сети появилась видеозапись с места трагедии, где медведи загрызли 11-летнего мальчика. Мэр Сочи поручил проверить все базы отдыха после трагедии в Дагомысе. А тем временем в сочинском нацпарке говорят, что медведи загрызли мальчика из-за неправильного содержания.

Напомним, что трагедия произошла в гостевом доме поселка Дагомыс, на территории которого отдыхающим предоставляли возможность порыбачить, прокатиться на лошади и посмотреть на диких зверей. В вольерах около гостиницы содержались два медведя, которых кормили работники местной столовой и сами туристы. Как сообщалось ранее, специалисты рассказали о двух основных версиях произошедшего.

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Сочи. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, в 2011 году мужчина купил у знакомых охотников двух медведей. Он поселил их в вольере, расположенном на земельном участке на улице Армавирской (поселок Дагомыс Лазаревского района). Таким образом, вольеры с дикими животными оказались непосредственной близости с детским конно-спортивным оздоровительным комплексом.

Житель Сочи ответит в суде за смерть 11-летнего мальчика, которого загрызли медведи.

Хозяин животных не принял мер к их безопасному содержанию. В частности, он не оборудовал вольер особо прочными запорами и не установил отжимные барьеры в качестве дополнительного ограждения.

- Тем самым он создал прямую опасность для здоровья и жизни людей, находящихся в непосредственной близости к вольеру, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Обвиняемый свою вину признал. Расследование проведено СКР по Краснодарскому краю.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Лазаревский районный суд Сочи для рассмотрения по существу.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала подробности трагедии в Сочи, где два медведя загрызли мальчика. Клетка не была закрыта и животные утянули ребенка к себе.