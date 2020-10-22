В ЗАГСе прокомментировали рост смертности на Кубани в 2020 году Фото: Юлия БАРАНОВА

В ЗАГСе прокомментировали рост смертности в Краснодарском крае в 2020 году.

В регионе в сентябре было выдано 6973 актов о смерти. В том числе: 2009 записей составлены в отношении умерших в предыдущие месяцы 2020 года. Они попали в статистику, потому что только в сентябре родственники оформили все документы и получили свидетельства.

- Приведенные цифры говорят не о смертности в регионе, а о количестве выданных документов отделами ЗАГС, - обратили внимание в краевом управлении ЗАГС.

Бывает так, что люди в силу житейских обстоятельств регистрируют в Краснодарском крае факт смерти родственников, которые скончались в другом регионе. По российскому законодательству это возможно: акт может быть выдан на основании медицинского свидетельства из другого субъекта РФ.

При законодательство РФ не ограничивает срок, в течение которого родственники должны сообщить о смерти человека в орган ЗАГС и получить свидетельство.

- В период пандемии коронавирусной инфекции, по понятным причинам, люди старались избегать лишних контактов и нередко хоронили родственников без получения свидетельства о смерти в органах ЗАГС, что предусмотрено действующим краевым законодательством, - уточнила представитель краевого управлении ЗАГС.

В целом за 9 месяцев 2020 года в крае зарегистрировано на 5,6% смертей больше, чем в 2019 году. В январе-сентябре прошлого года на Кубани было зафиксировано 52948 смертей, а за этот же период 2020 года – 55936.

Напомним, что 2019 году на Кубани на 7 процентов снизилась смертность от болезней сердца и сосудов. Это произошло из-за того, что в регионе реализовывался федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

По статистике люди, прошедшие диспансеризацию, в два раза меньше обращаются к врачам с острыми состояниями и сердечными катастрофами, которые могут привести к летальному исходу.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани за рост смертности решили наказывать главных врачей. Они будут получать дисциплинарные взыскания.