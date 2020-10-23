Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 23 октября 2020: эпидситуация характеризуется стабилизацией темпов прироста заболеваемости

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«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 23 октября 2020 года. За прошедшие сутки продолжает прослеживается тенденция к увеличению числа заболевших: выявлен 102 новых случая коронавируса.

По данным регионального оперативного штаба показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 286,1.

В управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю обратили внимание, что для нынешней эпидемиологической ситуации характерна стабилизация темпов прироста заболеваемости. Так за последние семь дней темп прироста заболеваемости на уровне от 0,7%.

- На Кубани показатель заболевших на 100 тыс. населения в 3,5 раза ниже этой цифры по Российской Федерации, - отметили в региональном Роспотребнадзоре.

В Краснодарском крае отмечается высокий уровень тестирования на COVID-19, показатель на 100 тысяч населения - 198,6.

Максимальный уровень заболеваемости COVID-19 регистрируется в старших возрастных группах - от 50 лет и старше.

Представитель регионального Роспотребнадзора напомнила, что сейчас необходимо строгое соблюдение всех ограничительных мероприятий – носить медицинские маски и перчатки, соблюдать дистанцию. А кубанцам старше 65 лет - режим самоизоляции.

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