В Анапе ловелас зарубил топором любовницу, чтобы она не проболталась об их отношениях жене

Мужчину задержали и доставили к следователю Фото: СК России

В Анапе следователям удалось распутать уголовное дело о загадочном исчезновении 47-летней женщины. 21 октября к правоохранителям обратилась ее мать. В течение нескольких дней криминалисты нашли тело и смогли задержать подозреваемого в убийстве.

Трагедия разыгралась 18 октября, когда женщина приехала в кафе на встречу со своим бывшим 39-летним сожителем. После посиделок в заведении мужчина пригласил свою старую знакомую к себе домой.

Пара решила снова встречаться, однако женщина сказала, что позвонит его нынешней гражданской жене и расскажет о возобновлении их отношений.

В этот момент ловелас схватился за топор и ударил любовницу по голове, от чего она скончалась. Мужчина решил замести следы убийства.

- Обвиняемый отнес тело погибшей в багажник ее автомобиля, на котором отвез в район села Гай-Кодзор, где оставил. Затем фигурант на машине потерпевшей передвигался по населенным пунктам Анапского района. В процессе передвижения, он избавился от орудия преступления и личных вещей жертвы, а также в районе станицы Анапской оставил автомобиль. После этого скрылся, покинув территорию края, - сообщают в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Все старания мужчины оказались тщетными, следователи смогли распутать следы и задержать его. Обвиняемый уже дал признательные показания. В ближайшее время его заключат под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза.