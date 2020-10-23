Мужчина засунул кота в микроволновку и включил печь

Мужчина посчитал видео забавным и выложил в своем аккаунте в Instagram.

В Сети появилось видео, которое возмутило не только зоозащитников, но и обычных людей. Все было снято на кухне у героя нашумевшего видео. Мужчина родом из Краснодара устроил со своим котом развлечение, правда, очень сомнительное.

Белого пушистика он целиком засунул в микроволновку. После того, как кот оказался внутри печи, мужчина захлопнул дверь, а затем начал нажимать на кнопки. Все это время происходящее снимает товарищ, который хихикает за кадром.

- Ку-ку! - не мог сдержать смеха и хозяин кота.

Снятый ролик длится всего 20 секунд. Мужчина посчитал видео забавным и выложил в своем аккаунте в Instagram. Через пару часов запись увидели десятки человек, которые стали распространять увиденное. О том, что стало с животным, так и не было понятно — видео обрывается. А потом автор и вовсе удалил ролик у себя со страницы.

- Это же настоящий живодер! Кот жив вообще? На этого человека надо заявить в органы! - на героя ролика обрушилась волна критики.

Позже стало известно, что мужчину зовут Виктор Терещенко, ему 31 год. Пользователи пишут, что он является сотрудником Приморско-Ахтарской УФСИН. Однако у самого героя ролика указано в соцсетях, что он работает мастером участка в «Газпром нефть». Более того, после внезапно свалившейся на него славы, отмалчиваться он не стал.

У мужчины указано в соцсетях, что он работает мастером участка в «Газпром нефть».

- Мне вообще плевать на диванных комментаторов, которым лишь бы свой язык всунуть! Сколько пранков и фейков ходит по интернету жестоких и реальных - лучше бы туда свой язык примостили! А это мой кот, который всегда со мной, и в обиду я его не даю! А до тех языкатых людишек мне просто и дела нет! - ответил критикам Виктор Терещенко, а позже решил все-таки объясниться и извиниться.

- Уважаемые пользователи соцсетей, обращаю ваше внимание на состояние моего кота, которого звать Томас. Он полностью цел и невредим, ни одной царапинки у него нет, - говорит Виктор Терещенко, держа на руках белого пушистика. - Данное видео было смонтировано из двух частей. В тот момент, когда была включена микроволновая печь, его (кота — Авт.) там не было. Прошу прощения за то, что вас это задело. Впредь такого не будет!