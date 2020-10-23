Не спешите включать батареи: Бабье лето в Краснодарском крае продлится до конца октября

Сколько продлится бабье лето в Краснодаре Фото: Эдуард КАРИПОВ

После похолодания и первых заморозков в Краснодарский край возвращается летнее тепло. В народе этот период называют «бабьим летом».

Кто-то уже переживает о холодных батареях, другие включили индивидуальное отопление, но спешить обогревать жилище не стоит.

Столбики термометров поднимутся выше 20 градусов уже пятницу, а на выходных местами будет до +25. В выходные многие жители региона вероятно захотят рвануть к морскому побережью, поэтому вместе с теплом можно спрогнозировать и пробки на трассах Краснодарского края.

- 24-25 октября в крае преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью – от 6 до 11 градусов выше ноля, местами до 13. Днем от 18 до 23 градусов, в отельных районах до 25. На Черноморском побережье небольшая облачность. Ветер переменных направлений – 4-9 метров в секунду, - сообщают в Краснодарском краевом центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В воскресенье 25 октября теплее всего будет в Туапсинском районе – здесь до +25. Температура воды в Черном море +20 градусов практически по всей линии побережья.

Тепло будет не только в выходные. Летняя погода днем продержится большую часть последней недели октября. По предварительным прогнозам, температура воздуха выше 20 градусов и ясное солнце в Краснодаре будут господствовать как минимум до четверга, 29 октября.

Однако синоптики заверяют, что это не последние теплые дни в году. Бабье лето еще вернется в Краснодарский край, а в конце октября жители могут насладиться его первой версией.