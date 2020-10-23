Прогноз на матч Краснодар - Спартак 24 октября Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

«Краснодар» в 12 туре РПЛ на домашней арене принимает одного из лидеров чемпионата – московский «Спартак». Матч состоится 24 октября и начнется 19:00. «Быки» пока занимают седьмое место и набрали 18 очков, «красно-белые» идут вторыми с 24 очками, уступая «Зениту» лишь по дополнительным показателям.

«Краснодар» провел со «Спартаком» 20 матчей, из них 18 в Премьер-лиге и 2 – в Кубке России. В 18 матчах РПЛ на счету «быков» 5 побед, 2 ничьи и 11 поражений. Разница мячей – 24:32. В прошлом сезоне «Краснодар» смог дважды обыграть «Спартак» - 2:1 на домашнем стадионе и 1:0 на выезде.

В этот раз «быкам» придется непросто. Команда во вторник дебютировала в Лиге чемпионов, где отдала много сил, чтобы добыть ничью с «Ренном», а впереди у «Краснодара» домашний матч «Челси», который состоится 28 октября.

Осложняет жить «горожанам» не только плотный график, но и большие потери. В матче не примут участие Петров, Стоцкий, Ари, Кабелла и Марков, под вопросом готовность Сафонова, Мартыновича, Вандерсона и Классона. Не исключено, что Мураду Мусаеву придется изобретать новую схему.

«Спартак» может воспользоваться своей свежестью, но у «красно-белых», которые играли в Кубке России смешанным составом, тоже есть проблемы. В Краснодаре могут не сыграть нападающие Соболев и Понсе, зато восстановились Жиго и Джикия.

Прогноз букмекеров на матч Краснодар – Спартак 24 октября 2020 – матч будет равным, однако небольшое предпочтение отдают хозяевам поля. Коэффициент на победу «быков» - 2,5, на ничью – 3,5, на успех «Спартака» - 2,8.

Поэтому прогноз на матч Краснодар - Спартак 24 октября 2020: результативная ничья в матче.