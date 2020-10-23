Житель Армавира Андраник Хачатрян во время пожара спас мать с двумя детьми

Андраник Хачатрян. фото ГУ МЧС по краю

В половине одиннадцатого вечера 19 октября в Армавире загорелся небольшой частный дом на улице Виноградной. О происшествии пожарным сообщили соседи.

В момент, когда он заметил пламя в постройке напротив, Андраник был дома со своей девушкой.

- Мы услышали, что трещит шифер, поэтому сразу же вышли на улицу,-рассказывает Андраник.

Огонь прямо на глазах быстро охватывал дом, и Хачатрян побежал к строению.

- Слышу детские крики, а все уже пылает кругом, тут я понял, что надо что-то делать немедленно,- вспоминает армавирец.

Мужчина подбежал к горящему дому, разбил окно и пробрался внутрь. Там уже все было в дыму. Андраник с трудом сквозь эту завесу разглядел в углу комнаты женщину, прижимающую к себе двоих маленьких детей. Они уже надышались дымом и находились в полубессознательном состоянии.

- Сначала я взял детей и передал их через окно своей девушке, потом вытащили и их маму,- рассказывает Андраник.

В этот момент к дому прибыли пожарные расчеты, которые, как сообщает ГУ МЧС по краю, справились с огнем уже через четверть часа.

Тем не менее, если бы не геройский поступок Хачатряна, семья бы не смогла выжить в горевшем доме.