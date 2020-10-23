В Краснодарском крае открыт мост через реку Пшиш, построенный при содействии АО «Черномортранснефть»

Фото: АО «Черномортранснефть».

Предприятие выделило благотворительные средства на строительство моста в рамках софинансирования государственной программы Краснодарского края по развитию сети автомобильных дорог.

Строительство велось с октября 2019 года. Мост длиной 287 метров включает двухполосную проезжую часть и пешеходную зону. Сооружение оснащено системой освещения и характеризуется долгим сроком эксплуатации – 50 лет. Мост располагается на шести опорах, отлит из сульфатостойкого бетона – материала повышенной прочности. Русловые опоры укреплены крупногабаритными камнями для дополнительной устойчивости. Расстояние пролетов между опорами рассчитано для пропуска карчехода во время паводка. В ходе работы была выполнена расчистка русла реки и укрепление берегов.

Новый мост обеспечит круглогодичное непрерывное транспортное сообщение между берегами реки Пшиш на территории поселка Станционный. Прежний мост в 2018 году был разрушен в результате наводнения, и до сегодняшнего дня автомобильное сообщение между берегами было прекращено - жители поселка переходили реку пешком по временному подвесному мосту. С открытием объекта транспортной инфраструктуры жители правобережья смогут полноценно обслуживать оперативные и ремонтные службы.

Фото: АО «Черномортранснефть».

«От всех жителей района хочу поблагодарить компанию «Черномортранснефть» за оказанную помощь в строительстве моста, за то, что отозвались на нашу просьбу и в короткие сроки помогли реализовать такой значимый инфраструктурный проект», - отметил глава Куринского сельского поселения Михаил Усов в ходе торжественной церемонии открытия моста.

«Черномортранснефть» традиционно проводит большую благотворительную работу в регионах деятельности. В первую очередь, это содействие в решении вопросов социальной значимости и развитие инфраструктуры. Подобные проекты мы будем поддерживать и далее», - заявил заместитель генерального директора АО «Черномортранснефть» Александр Садыков.