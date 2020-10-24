Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 24 октября 2020: Новый карантин в регионе вводить не собираются

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 24 октября 2020 года. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 112 пациентов, среди которых семеро - дети.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч человек серьезных опасений у эпидемиологов не вызывает – он равен 288,1. Средний по России на 23 октября – 1008,1.

На сегодняшний день в Краснодарском крае проходят лечение 4672 человека с коронавирусом.

– В тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 30 пациентов, еще двое на экстракорпоральной мембранной оксигенации, – отметили в ведомстве.

Выписано 47 человек за минувшие сутки, пять человек скончались. Общее количество жертв с COVID-19 достигло 373.

Многие жители переживают относительно новых ограничительных мер, которые могут ввести во время ухудшения эпидобстановки. Однако специалисты уверяют – поводов для нового карантина нет.

- Сложившаяся ситуация дает нам основания полагать, что никаких жестких ограничений не будет. И очень просим эти решения отдать на откуп специалистам. Сегодня 200 заболевших, а завтра все закроем – так не будет. На сегодня все случаи заболевания понятны, есть коечный фонд, есть силы и средства для того, чтобы процесс был регулируемым, а не хаотичным, - говорит замруководителя краевого Роспотребнадзора Татьяна Гречаная.

В Краснодаре увеличивают коечный фонд. Принимать больных коронавирусной инфекцией пациентов будут в хирургическом отделении госпиталя для ветеранов войн, где развернут 400 коек.

– Мы выбрали это учреждение, потому что в основном у нас болеют с осложнениями лица старше трудоспособного возраста. Заболевают все, но у детей, молодежи и населения среднего возраста заболевание протекает более легко. А инвалиды, участники войн – это те, на кого в первую очередь нужно обратить внимание. У нас умеют лечить в госпитале пациентов с сопутствующей патологией, – отметила замминистра здравоохранения края Ирина Вязовская.

«Чистых» больных из отделения переведут в первую Краевую клиническую больницу.

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