Прямая трансляция матча Краснодар - Спартак Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Вечером 24 октября все внимание болельщиков будет приковано к матчу 12 тура «Краснодар» - «Спартак». «Красно-белые» особенный соперник для любой команды премьер-лиги, а когда он идет в лидерах чемпионата, то градус накала возрастает. «КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Краснодар – Спартак 20 октября 2020.

Статистика личных встреч «Краснодара» и «Спартака» насчитывает 20 матчей, из них 18 прошли в рамках премьер-лиги, еще две в Кубке России. В 18 матчах РПЛ на счету «быков» 5 побед, 2 ничьи и 11 поражений. Разница мячей – 24:32. В прошлом году «Краснодар» дважды победил – 2:1 на домашней арене и 1:0 в Москве.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - Спартак 24 октября 2020 говорят о том, явного фаворита в этом матче нет. Небольшое предпочтение специалисты отдают хозяевам поля, но назвать его значительным невозможно. Такие игры называют – «на три результата».

Стартовые составы на игру Краснодар – Спартак будут оглашены примерно за час до начала игры. Матч Краснодар – Спартак начнется в 19:00 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - Спартак можно посмотреть 24 октября 2020, начиная с 18:55 по московскому времени на телеканале МатчТВ. Предварять эфир будет студия с экспертами, ну а в 19:00 начнется прямая телетрансляция матча Краснодар - Спартак.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.