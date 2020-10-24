Елизавета Туктамышева представит короткую программу в Сочи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу 24 октября в Сочи на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию 2020 свои короткие программы представят девушки. Все внимание приковано к противостоянию Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой. «КП» рассказывает о главных моментах короткой программы у женщин на Кубке России по фигурному катанию 2020 года в Сочи.

Кто выйдет на старт у женщин в короткой программе на втором этапе Кубка России 2020 в Сочи

На этап Кубка России в Сочи заявлены: Станислава Молчанова, Арина Андреева, Анастасия Гулякова, Мария Кирсанова, Екатерина Монич, Алина Забора, Дарья Усачева, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анна Щербакова, Елизавета Нугуманова.

Стартовый порядок фигуристок будет определен после завершения утренней разминки спортсменок на льду.

Прямая видеотрансляция короткой программы у женщин на Кубке России по фигурному катанию 2020

Старт соревнований намечен на 16.00 по московскому времени. Прямые трансляции пройдут в эфире с 15:45 на сайте Первого канала. Отметим, что за эфиром можно наблюдать и на официальном Youtube-канале Первого канала.