Утро, кофе, «Комсомолка»!

Забытой традиции пить по утрам кофе и читать свежую газету – быть! Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Начинайте свое утро правильно: с чашечки кофе и свежего номера «Комсомолки». Читайте «Комсомольскую правду» и выигрывайте подарки.

Вкусная еда, уютная атмосфера, мягкие диваны и свежие новости ежедневной газеты «КП» - звучит аппетитно Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Каждое утро ваша любимая газета ждет вас на каждом столике в кофейне L71 lounge в Краснодаре на улицу Красной, 71. Гуляете ли вы по центру кубанской столицы, или у вас деловая встреча – неважно. Тем более, что и «ежедневку», и «толстушку» можно взять с собой, как и кофе. А запах бодрящего напитка и свежей прессы – настоящая магия нового утра.

Кто-то скажет, мол, зачем выходить из дома, если новости сейчас всюду, а кофе можно купить в ближайшем магазине? Культура кофе, как и прессы, уходит корнями на много веков назад. Она не менее насыщена и интересна. А мир кофейных напитков, также разнообразен, как и новостной. Поэтому предлагаем приходить знакомиться в одно место сразу с двумя культурами.

В Краснодаре возродили традицию чтения газет в кофейнях Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

А если вы хотите выиграть подарки от любимой газеты Кубани и страны, то фотографируйтесь с «Комсомолкой», публикуйте снимки в инстаграм с #утроскп, только не забудьте отметить на фото аккаунты @kpkuban и @l71_lounge.

Теперь вы можете прийти за кружкой любимого чая или кофе, позавтракать и бесплатно почитать любимую «Комсомолку» Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Встречайте новый день с «Комсомольской правдой» в кофейне L71 lounge на Красной, 71 и пусть вся неделя будет яркой, интересной и удачной!