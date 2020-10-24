В Краснодаре своры бродячих собак атакуют жителей

Фото: пресс-службы мэрии Краснодара

В краевом центре беспризорные собаки стали чаще нападать на прохожих. Пользователи выкладывают истории, леденящие душу.

- Сегодня был свидетелем, как свора из шести беспризорных собак напала на подростка, - рассказал краснодарец. Он уточнил, что собаки захватили ступеньки магазина на улице Озерной возле Вишняков. И с виду были мирными. Но, когда школьник проходил мимо, они напали на него.

Один из псов ухватил подростка за рукав куртки, ребёнок расплакался. Спасла его случайная прохожая - принялась кричать и размахивать руками. Тогда собаки оставили мальчика и кинулись на нее. Краснодарка едва спаслась.

Ситуацию с отловом беспризорных животных прокомментировали в пресс-службе мэрии краевой столицы.

По информации департамента городского хозяйства, в конце октября намечено заключить прямой договор с подрядной организацией на отлов 50 беспризорных животных.

Одновременно готовится документация для заключения муниципального контракта с организацией, которая возьмет на себя эту работу на постоянной основе.

Беспризорных собак будут передавать в приюты или возвращать владельцам потеряшек. Часть неагрессивных животных после стерилизации и вакцинации будут возвращать на улицу.

- Муниципальный контракт заключат по итогам процедуры закупок. Подрядная организация, которая выиграет конкурс, регулярно будет отчитываться об отлове и дальнейшем сопровождении, а также выполнении всех предусмотренных контрактом мероприятий в отношении бездомных животных, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Одновременно департамент муниципальной собственности и городских земель подобрал участок площадью более 13 тыс. квадратных метров, расположенный в поселке Берёзовый, на улице Скульптора Коломийцева, 30 для строительства приюта для животных.

Сейчас идет оформление документации для передачи участка подведомственному учреждению департамента городского хозяйства и ТЭК — МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» в бессрочное пользование.

- После передачи участка в пользование МКУ приступят к работе над проектом строительства приюта для животных, - заключила представитель пресс-службы.