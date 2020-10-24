Дарья Усачева лидирует после короткой программы на Кубке России в Сочи – Щербакова и Туктамышева в тройке

Дарья Усачева лидирует после короткой программы на Кубке России в Сочи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи свои короткие программы представили девушки. Лидерство перед произвольной программой захватила ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева. Она смогла выступить лучше Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой.

Дарья Усачева блестяще выступила под шестым стартовым номером и получила от судей 78,41 балла. Ее соперницы выходили на лед уже зная этот результат.

Елизавета Туктамышева исполнила тройной аксель и не допустила серьезны ошибок, однако получила от судей 76,36 балла. Это третий результат по итогам короткой программы.

Чемпионка Европы Софья Самодурова допустила ошибку на тройном лутце и не смогла попасть в тройку сильнейших – 65,26 и только пятый результат.

Главной фавориткой соревнований до старта называли Анну Щербакову. Она здорово откатала свою программу, но ошибка на каскаде лутц-риттбергер стоила ей первой строчки – 77,47 балла.

Перед произвольной программой тройку лидеров Усачеву, Щербакову и Туктамышеву разделяют всего два балла. Это значит, что вся борьба еще впереди.

Выступления произвольной программы у женщин состоятся 25 октября. Начало в 17:30.

Результаты. Кубок России, этап в Сочи. Фигурное катание. Короткая программа. Женщины.

1. Дарья Усачева 78.41

2. Анна Щербакова 77.47

3. Елизавета Туктамышева 76.36

4. Анастасия Гулякова 69.29

5. Софья Самодурова 65.26

6. Елизавета Нугуманова 64.97

7. Станислава Молчанова 60.91

8. Арина Андреева 52.40

9. Алина Забора 48.83

10. Екатерина Монич 44.14