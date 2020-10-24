Елизавета Туктамышева рассказала, когда поставит в программу четверной прыжок

Елизавета Туктамышева Фото: Федерация фигурного катания на коньках России

Фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от своей короткой программы на этапе Кубка России в Сочи. Спортсменка набрала 77,36 балла и стала третьей, впереди с небольшим преимуществом Анна Щербакова и Дарья Усачева.

Елизавета осталась довольна своим прокатом, в котором она чисто выполнила тройной аксель. Она призналась, что получала наслаждение от выступления впервые в сезоне и рассказала, когда в ее программе появится четверной прыжок.

- Возвращать тройной аксель было тяжелее, чем думала. Я считала, долгие годы исполнения этого прыжка дадут о себе знать. Но поняла, что забываются какие-то ощущения крутки - было тяжело. Однако как бы там ни было, сейчас я его сделала и это хороший результат. Что касается четверного, то работаем. Как только прыжок будет стабилен, будем исполнять, - рассказала Елизавета Туткамышева.

В Сочи она выступала под музыку из «Спартака» в обновленном костюме.

- Белое выглядело более театральным, поэтому мы убрали складки и сделали другой цвет. Смотрится это платье как новое, хотя на самом деле просто другой вариант уже показанного костюма. Мне реально очень нравится то, что получилось сейчас. Даже катаюсь в этом костюме немного по-другому, - сказала Лиза.