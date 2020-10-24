В Азовском море горит российский танкер

Фото: https://www.marinetraffic.com/ru.

В Азовском море горит танкер. 24 октября в 19:02 от оперативного дежурного Новороссийского МСКЦ поступило сообщение о том, что на нефтяном танкере произошел пожар в акватории Азовского моря.

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По предварительной информации танкер был пуст. На борту судна находились 13 членов экипажа. В настоящее время шесть человек спасено. Четыре моряка остались на борту, три - в море.

К месту направлены три спасательных судна. В спасоперации принимает участие судно «Братск», которое проходило мимо.

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На месте работают силы и средства от Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 102 человека и 14 единиц техники.

- В Главном управлении организованна работа оперативного штаба, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОРИЯ СУДНА

До 18.01.2005 ARMADA STAR, порт регистрации Валлетта(MT), собственник - Armada Trading-3 Co. Ltd.

До 16.12.2013 ГЕНЕРАЛ АЗИ АСЛАНОВ, порт регистрации Таганрог(RU), регистрация в бербоут-чартерном реестре за №42021893/8897 с 18.01.2005 по 16.12.2013, собственник - Armada Trading-3 Co. Ltd., судовладелец - ООО «Палмали».

Ныне ГЕНЕРАЛ АЗИ АСЛАНОВ, порт регистрации Таганрог(RU), регистрация в международном торговом реестре за №41024010/0185 с 16.12.2013, собственник - ООО «Палмали», судовладелец - ООО «Палмали».